Comité de Socios de Movilidad: registro
¿Te interesa el transporte público en la región de Île-de-France y te gustaría dar tu opinión sobre su desarrollo? Île de France Mobilités ofrece a dos usuarios del transporte de Île-de-France la oportunidad de unirse al Comité de Socios de Movilidad, que también está formado por representantes de sindicatos, empleadores, asociaciones de usuarios y cargos electos locales.
¿Qué es el Comité de Socios de Movilidad?
El Comité de Socios de Movilidad es un órgano asesor que, durante veinte años, ha promovido el diálogo entre los actores de la movilidad y ha proporcionado a todos una mejor comprensión mutua de los desafíos que enfrenta el sector.
El Comité de Socios de Movilidad es consultado ante cada Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités para emitir un dictamen sobre los asuntos de la agenda.
¿Cómo me uno al Comité de Socios de Movilidad?
Si desea formar parte de este organismo, envíe su solicitud (una carta de presentación y un CV) a la siguiente dirección: [email protected]
El sorteo se realizará entre las solicitudes completas.
Tu solicitud debe enviarse a más tardar el 17 de octubre de 2025.
Un compromiso (real)
Al convertirte en miembro del Comité de Socios, te comprometes a participar en todas las sesiones, ya sea presencial y/o remotamente. El Comité se reúne aproximadamente 6 veces al año, durante el día, y las reuniones duran entre 2 y 3 horas. El mandato es de 3 años no renovable.
También se compromete a respetar la confidencialidad de los expedientes y debates.
El puesto de miembro del Comité de Socios de Movilidad, como cualquier otra función de miembro de un organismo de Île-de-France Mobilités, no está remunerado ni sujeto a gastos.
No dudes en solicitar esta gran aventura en el mundo del transporte.