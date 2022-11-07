Comité de Socios de Movilidad: registro

¿Qué es el Comité de Socios de Movilidad?

El Comité de Socios de Movilidad es un órgano asesor que, durante veinte años, ha promovido el diálogo entre los actores de la movilidad y ha proporcionado a todos una mejor comprensión mutua de los desafíos que enfrenta el sector.

El Comité de Socios de Movilidad es consultado ante cada Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités para emitir un dictamen sobre los asuntos de la agenda.