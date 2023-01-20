¿Cómo se financia vuestro transporte público?

En 2022, la venta de suscripciones y entradas correspondió al 33% del presupuesto total de Île-de-France Mobilités. De hecho, es principalmente gracias a la inversión de varios actores que la red regional encuentra su equilibrio financiero.

Empresas de Île-de-France: 48%

Las empresas con más de 10 empleados con sede en Île-de-France son los principales contribuyentes y representan el 48% de la financiación total de Île-de-France Mobilités. ¿De qué manera participan en el funcionamiento de la red? Es a través de:

El pago por movilidad : una contribución que deben los empleadores públicos y privados para financiar los servicios de transporte y movilidad

: una contribución que deben los empleadores públicos y privados para financiar los servicios de transporte y movilidad Reembolso : los empleadores están obligados a reembolsar hasta el 50% de los billetes de transporte de sus empleados y pueden llegar hasta el 75%.

Viajeros: 33%

Los pasajeros son la segunda fuente de financiación para el transporte público en la región de Île-de-France mediante la compra de diversas suscripciones (anuales y mensuales Navigo e Imagine R) y billetes T+. Permiten financiar la red hasta en un 33%.

Concursos públicos: 15%

¿Qué son las "competiciones públicas"? Estas son ayudas financieras otorgadas en forma de contribuciones, acciones sociales, donaciones, compensaciones o subvenciones por parte de instituciones públicas. ¿Pero de quién estamos hablando? De la Región, la ciudad de París y los departamentos. Juntos, contribuyen con el 15% del presupuesto anual.