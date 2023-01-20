¿Cómo se financia vuestro transporte público?
Para poner en funcionamiento la red, Île-de-France Mobilités contrata empresas de transporte de nombres familiares (como SNCF, RATP, Lacroix Savac, Transdev o Keolis), pagadas para garantizar el mantenimiento, operación y modernización de las líneas, así como la seguridad de los pasajeros y la implementación de los distintos servicios en la estación.
Estos contratos operativos representan el gasto anual para el correcto funcionamiento y desarrollo de la red. En 2022, ascendieron a 10.485 millones de euros.
En 2022, la venta de suscripciones y entradas correspondió al 33% del presupuesto total de Île-de-France Mobilités. De hecho, es principalmente gracias a la inversión de varios actores que la red regional encuentra su equilibrio financiero.
Empresas de Île-de-France: 48%
Las empresas con más de 10 empleados con sede en Île-de-France son los principales contribuyentes y representan el 48% de la financiación total de Île-de-France Mobilités. ¿De qué manera participan en el funcionamiento de la red? Es a través de:
- El pago por movilidad : una contribución que deben los empleadores públicos y privados para financiar los servicios de transporte y movilidad
- Reembolso : los empleadores están obligados a reembolsar hasta el 50% de los billetes de transporte de sus empleados y pueden llegar hasta el 75%.
Viajeros: 33%
Los pasajeros son la segunda fuente de financiación para el transporte público en la región de Île-de-France mediante la compra de diversas suscripciones (anuales y mensuales Navigo e Imagine R) y billetes T+. Permiten financiar la red hasta en un 33%.
Concursos públicos: 15%
¿Qué son las "competiciones públicas"? Estas son ayudas financieras otorgadas en forma de contribuciones, acciones sociales, donaciones, compensaciones o subvenciones por parte de instituciones públicas. ¿Pero de quién estamos hablando? De la Región, la ciudad de París y los departamentos. Juntos, contribuyen con el 15% del presupuesto anual.
Desglose de la financiación para la asistencia pública
El Estado: 2%
El Estado subvenciona el transporte público mediante ayudas y equilibrando subvenciones que corresponden al 2% del presupuesto de Île-de-France Mobilités.
El resto: 2%
Una última parte, aproximadamente un 2%, proviene de los ingresos generados por los anuncios que ves en las plataformas, en tu transporte o en paradas de autobús, multas y diversos impuestos.
La financiación, la piedra angular del papel social del transporte
Es este ecosistema plural de financiación el que permite a la red modernizarse cada año, ganar precisión y avanzar hacia energías y materiales más sostenibles.
Un ecosistema que también ofrece a Île-de-France Mobilités la oportunidad de ofrecer tarifas preferenciales y ayudas financieras (como el Pase Navego Solidaridad, el Pase Gratuito de Integración Juvenil o tarifas reducidas de billete individual), dando así acceso al transporte público al mayor número posible de personas.
El verdadero coste de un pase mensual Navigo
De manera similar, esta financiación permite que todos los pasajeros paguen solo una parte de su billete. De hecho, el coste real del Pase Navigo mensual, sin ayudas, subvenciones ni financiación externa distinta a la del usuario, sería de 252 euros en lugar de los 84,10 euros/mes que cobran a los residentes de Île-de-France.
Por tanto, la financiación del transporte es una piedra angular de la visión de transporte de Île-de-France Mobilités. Movilidad justa, accesible y, sobre todo, escalable.