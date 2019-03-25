Participa en la consulta para el desarrollo de la estación de polos de Noisy-le-Sec

Un centro de estación más grande, cómodo y accesible, con espacios públicos más acogedores

El proyecto de desarrollo del centro de la estación debería permitir que:

  • ampliar la estación, con un nuevo edificio de pasajeros, un salón, dos patios delanteros y una pasarela peatonal adaptada a las necesidades de los pasajeros;
  • mejorar las conexiones entre los diferentes modos de transporte (tren, tranvía, autobús, coche, bicicleta y peatón);
  • abrir la estación a la ciudad y apoyar su desarrollo;

Puedes conocer en detalle los objetivos del proyecto, las directrices planificadas y dar tu opinión en la página web del proyecto.

Una consulta abierta a todos para obtener información y expresarse

Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France, el establecimiento territorial público Est Ensemble, la ciudad de Noisy-le-Sec, el departamento de Seine-Saint-Denis y la SNCF invitan a usuarios, residentes locales y todas las partes interesadas a participar en la consulta para el desarrollo del centro de la estación Noisy-le-Sec. Se organizan varios momentos destacados para expresarte:

Dos encuentros de pasajeros en la plaza de la estación de Noisy-le-Sec

  • Jueves 28 de marzo, de 17:00 a 19:00.
  • Jueves 18 de abril, de 8 a 10 a.m.

Una reunión pública

  • Martes, 9 de abril a las 19:00, en el Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès en Noisy-le-Sec

Un taller de caminata

También hay otros medios de información y expresión disponibles para recopilar la opinión de todos:

  • un cupón prepago de T, que puedes encontrar en el folleto del proyecto, distribuido por todo el país
  • La web para descubrir el proyecto y dar tu opinión.

Para descubrir el proyecto en detalle, ver su ruta o dejar una reseña, visita la página web del proyecto.

Infografía: Logotipos de los financiadores de la emisora Noisy-le-Sec
