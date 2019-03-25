Participa en la consulta para el desarrollo de la estación de polos de Noisy-le-Sec

Un centro de estación más grande, cómodo y accesible, con espacios públicos más acogedores

El proyecto de desarrollo del centro de la estación debería permitir que:

, con un nuevo edificio de pasajeros, un salón, dos patios delanteros y una pasarela peatonal adaptada a las necesidades de los pasajeros; mejorar las conexiones entre los diferentes modos de transporte (tren, tranvía, autobús, coche, bicicleta y peatón);

Puedes conocer en detalle los objetivos del proyecto, las directrices planificadas y dar tu opinión en la página web del proyecto.