Participa en la consulta para el desarrollo de la estación de polos de Noisy-le-Sec
Un centro de estación más grande, cómodo y accesible, con espacios públicos más acogedores
El proyecto de desarrollo del centro de la estación debería permitir que:
- ampliar la estación, con un nuevo edificio de pasajeros, un salón, dos patios delanteros y una pasarela peatonal adaptada a las necesidades de los pasajeros;
- mejorar las conexiones entre los diferentes modos de transporte (tren, tranvía, autobús, coche, bicicleta y peatón);
- abrir la estación a la ciudad y apoyar su desarrollo;
Puedes conocer en detalle los objetivos del proyecto, las directrices planificadas y dar tu opinión en la página web del proyecto.
Una consulta abierta a todos para obtener información y expresarse
Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France, el establecimiento territorial público Est Ensemble, la ciudad de Noisy-le-Sec, el departamento de Seine-Saint-Denis y la SNCF invitan a usuarios, residentes locales y todas las partes interesadas a participar en la consulta para el desarrollo del centro de la estación Noisy-le-Sec. Se organizan varios momentos destacados para expresarte:
Dos encuentros de pasajeros en la plaza de la estación de Noisy-le-Sec
- Jueves 28 de marzo, de 17:00 a 19:00.
- Jueves 18 de abril, de 8 a 10 a.m.
Una reunión pública
- Martes, 9 de abril a las 19:00, en el Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès en Noisy-le-Sec
Un taller de caminata
- Sábado 13 de abril, de 10:00 a 12:00, en la estación Noisy-le-Sec (para registrarse: https://reamenagement-gare-noisylesec.iledefrance-mobilites.fr/rendez-vous/un-atelier-sous-forme-de-balade/)
También hay otros medios de información y expresión disponibles para recopilar la opinión de todos:
- un cupón prepago de T, que puedes encontrar en el folleto del proyecto, distribuido por todo el país
- La web para descubrir el proyecto y dar tu opinión.
Para descubrir el proyecto en detalle, ver su ruta o dejar una reseña, visita la página web del proyecto.