Consulta sobre el proyecto para remodelar la estación Mantes-la-Jolie y crear un carril dedicado a autobuses
Apoyo al desarrollo del Mantois y a la llegada de la extensión de la línea E del tren-RER
Para acompañar la llegada de la ampliación del RER E y los diversos proyectos de desarrollo urbano previstos para la región de Mantois, Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France, el departamento de Yvelines y la comunidad urbana Grand Paris Seine & Oise planean crear un carril exclusivo para autobuses y remodelar la estación de Mantes-la-Jolie.
Este nuevo enlace rápido y regular que sirve al centro de la estación Mantes-la-Jolie, al distrito de Val Fourré, al futuro ecodistrito fluvial y a Rosny-sur-Seine, contribuirá a mejorar las condiciones de viaje para los pasajeros.
Para facilitar la convivencia de los diferentes modos de transporte (peatones, bicicletas, transporte público, coches) y para acomodar el aumento del número de pasajeros en el horizonte de la ampliación del RER E hacia el oeste, también se planea remodelar todo el nudo de la estación Mantes-la-Jolie.
¿Cómo participar?
Viernes, 3 de junio de 2016
de 12:30 a 15:30
Reunión en el Mercado
desde Val Fourré hasta Mantes-la-Jolie
Martes, 7 de junio de 2016
de 17:00 a 19:00.
Reuniones en la salida
desde la estación de tren Mantes-la-Jolie
Martes, 14 de junio de 2016
a las 20:30
Reunión pública
en el ágora de Mantes-la-Jolie (habitación A)
254, Boulevard du Maréchal Juin
Lunes, 20 de junio de 2016
de 12 p.m. a 2 p.m.
Taller con los usuarios del centro de la estación
en el Centro Acuático Aquasport de Mantes-la-Ville
1, rue Jean Jaouen (regístrate en http://www.bus-pole-mantois.fr)
También están disponibles otros medios de participación para el público, que podrá hacerlo:
- Publica tu opinión en la web del proyecto donde se encuentra la mayor parte de la información sobre el proyecto
- completar el cupón desmontable adjunto al documento informativo y enviarlo sin franqueo, entre el 30 de mayo y el 1 de julio de 2016.
También se solicitará especialmente a actores económicos y sociales como parte de una reunión que les permitirá expresarse sobre las condiciones de transporte de sus clientes, empleados o usuarios. También hay documentos informativos disponibles en los ayuntamientos.