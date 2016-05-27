Consulta sobre el proyecto para remodelar la estación Mantes-la-Jolie y crear un carril dedicado a autobuses

Apoyo al desarrollo del Mantois y a la llegada de la extensión de la línea E del tren-RER

Para acompañar la llegada de la ampliación del RER E y los diversos proyectos de desarrollo urbano previstos para la región de Mantois, Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France, el departamento de Yvelines y la comunidad urbana Grand Paris Seine & Oise planean crear un carril exclusivo para autobuses y remodelar la estación de Mantes-la-Jolie.

Este nuevo enlace rápido y regular que sirve al centro de la estación Mantes-la-Jolie, al distrito de Val Fourré, al futuro ecodistrito fluvial y a Rosny-sur-Seine, contribuirá a mejorar las condiciones de viaje para los pasajeros.

Para facilitar la convivencia de los diferentes modos de transporte (peatones, bicicletas, transporte público, coches) y para acomodar el aumento del número de pasajeros en el horizonte de la ampliación del RER E hacia el oeste, también se planea remodelar todo el nudo de la estación Mantes-la-Jolie.