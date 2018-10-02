Conclusiones del estudio realizado sobre la viabilidad del transporte público gratuito en Île-de-France, su financiación y política de precios

No parece viable ninguna otra fuente de financiación para compensar la pérdida de tal cantidad, que supondría un aumento de impuestos de 500 € de media anual y por hogar en la región de Île-de-France, aunque es necesario gastar más cada año para aumentar la oferta de transporte y así satisfacer las necesidades: reforzar el suministro de autobuses, ampliación de las líneas de tranvía y metro, apertura de las líneas 15, 16, 17 y 18 del metro de Île-de-France y de las líneas 9, 10, 12 y 13 del tranvía, extensión del RER E, etc.

En caso de un aumento del pago por transporte, pagado por los empleadores, los efectos macroeconómicos serían, según una evaluación realizada por la Dirección General del Tesoro, recésivos a medio y largo plazo, con la destrucción de 30.000 empleos y la pérdida de 0,7 puntos del PIB regional (es decir, poco más de 4.000 millones de euros). En el caso de los peajes urbanos, serían necesarios niveles especialmente altos para lograr dichos ingresos: por ejemplo, un peaje cordón alrededor de París, excluyendo la circunvalación, que supondría 8 € en hora punta y 5 € en horas poco punta, generaría menos de 400 millones de euros en ingresos anuales. Un peaje en una zona más amplia y a un nivel más alto sería muy injusto, ya que afectaría mucho a los hogares de bajos ingresos que dependen del coche.

Por tanto, el transporte gratuito implicaría un riesgo significativo de empobrecimiento del transporte público y de deterioro de la calidad del servicio, ya que las mejoras en la oferta o incluso su simple mantenimiento ya no pueden financiarse.