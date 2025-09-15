Apertura de líneas de tranvía a la competencia en Île-de-France: inscripciones abiertas para las audiencias de octubre de 2025

Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte de Île-de-France, está organizando audiencias abiertas a todos los operadores de transporte, como parte de la apertura de las líneas de tranvía (actualmente operadas por EPIC RATP) a la competencia.

Líneas lanzadas a la competición

En este ticket, Île-de-France Mobilités amplía el alcance de la reflexión a las líneas de cable T9, T10 y C1 operadas respectivamente por las compañías Keolis, RATP CAP Île-de-France y Transdev.

Hasta la fecha, este ámbito representa:

10 líneas de tranvía

12 sitios de mantenimiento y almacenamiento (incluyendo 1 en construcción)

200+ emisoras

294 remos

14,8 millones de kilómetros comerciales previstos para 2025

352 millones de viajes en 2024.

El Cable 1, también un medio de transporte guiado, podría incluirse en una de las áreas de concesión previstas. Contará con 5 estaciones en el momento de la puesta en marcha y está equipado con 105 cabinas.

Esta información se utilizará para preparar las convocatorias que se lanzarán.

Opiniones de los operadores

Los operadores deberán presentar sus reflexiones iniciales sobre, en particular:

los retos de poner las concesiones de líneas de tranvía a la competencia y su operación en relación con escenarios de asignación;

los procedimientos que establecerían Île-de-France Mobilités para limitar o eliminar barreras de entrada;

los desafíos de la transición operativa y la continuidad del servicio, especialmente en lo que respecta a los sistemas de información;

cualquier recomendación derivada de la experiencia adquirida por el operador en el contexto de convocatorias y/o la operación de líneas de tranvía en las principales ciudades europeas o internacionales;

los retos del mantenimiento rutinario y patrimonial del material rodante e infraestructuras en una lógica de calidad de servicio, optimización de recursos y sostenibilidad del patrimonio.

Conducción de las audiencias

Las audiencias tendrán lugar de forma provisional durante las semanas del 13 al 20 de octubre de 2025 por videoconferencia o en las instalaciones de Île-de-France Mobilités (9º distrito de París).

Las fechas y horarios finales se comunicarán posteriormente a los operadores de transporte preregistrados.

Tras su preregistro, antes de la fecha indicada en este aviso, los operadores recibirán un expediente y una lista de preguntas a las que deberán enviar las respuestas según los términos y condiciones que se les indicarán.

Île-de-France Mobilités desea organizar un intercambio centrado principalmente en los escenarios de asignación identificados sobre los que desea obtener la opinión del mercado en sentido amplio y, en particular, la de los operadores económicos activos en contratos de servicios de transporte de pasajeros.

Por tanto, este aviso no constituye un aviso contractual, sino una medida de publicidad relacionada con un procedimiento de obtención principalmente relacionado con este asunto.

Aplicación

Se invita a los operadores de transporte interesados a registrarse hasta el 24 de septiembre inclusive , enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] especificando la siguiente información: Nombre de la empresa / Contacto (Nombre) / Número de teléfono / Dirección de correo electrónico.