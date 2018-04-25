Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 24 de abril de 2018
32 trenes Dualis encargados para los futuros trenes exprés Tranvía 12 y 13
Île-de-France Mobilités acaba de votar la compra de 32 nuevos trenes DUALIS por un importe de 208 millones de euros. Estos nuevos trenes, diseñados para conectar sin problemas las vías existentes con nuevos tramos en el centro de la ciudad, se operarán en dos líneas futuras actualmente en construcción: la línea 12 Express, que cruzará el Essonne entre Massy y Evry, y la línea 13 Express en Yvelines entre Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyr-L'Ecole.
Estos trenes, diseñados y fabricados en Francia por Alstom, circulan actualmente en el tren exprés del tranvía 11 y serán desplegados el año que viene en la nueva rama del tranvía 4. Combinan las ventajas de un tranvía (tráfico urbano, velocidad de aceleración, vía reducida) y la alta velocidad del tren (hasta 100 km/h a velocidad comercial). Cada tren será totalmente accesible para personas con movilidad reducida, con aire acondicionado y equipado con un sistema dinámico de información al pasajero. Esta inversión es 100% proporcionada por Île-de-France Mobilités.
Autobuses limpios: Más de 2000 autobuses pedidos para 2020
para acelerar la transición energética
Consciente de los desafíos de salud pública, Île-de-France Mobilités ha decidido acelerar la transición energética de los 9.500 autobuses y autocares que circulan por las carreteras de la región de Île-de-France, tanto en París como en las afueras. Con pedidos estratégicos para la industria de autobuses eléctricos, la mayor de Europa, la flota de Île-de-France cambiará su estructura. Se espera que se encarguen más de 2000 autobuses limpios para 2020 con el fin de alcanzar el ambicioso objetivo de autobuses 100% limpios para áreas urbanas densas para 2025.
Nuevos pedidos entre 2018 y 2020, 1200 vehículos eléctricos o de biogás para París y los suburbios interiores. 800 vehículos eléctricos o de biogás para los suburbios exteriores. 11 depósitos de autobuses convertidos para cargar autobuses limpios.
Numerosas incorporaciones a la gama de autobuses, tranvías y trenes
Desde diciembre de 2016, gracias a importantes inversiones en los suburbios exteriores, Île-de-France Mobilités y los operadores de transporte han estado desplegando un ambicioso programa para desarrollar la red de autobuses. El objetivo es crear una red regional de autobuses equilibrada y coherente para la región de Île-de-France, adaptada a los problemas de transporte de cada territorio y perfectamente conectada a los medios de transporte pesados como trenes y tranvías.
Amplificando esta dinámica, los nuevos refuerzos de la oferta aprobados por el ayuntamiento de Île-de-France Mobilités se refieren a 43 líneas de autobús. Permiten ofrecer más autobuses durante las horas punta, los fines de semana y por la tarde para adaptarse mejor a las necesidades de los pasajeros. Estos refuerzos también permiten adaptarse para servir mejor a nuevos distritos, servicios públicos y parques empresariales.
11% de la nueva oferta, 95 Val d'Oise, 78 Yvelines, 91 Esonne, 77 Seine-et-Marne, 75, 92, 93, 94 París y suburbios interiores.
El ayuntamiento también decidió aumentar la frecuencia de 5 líneas de tranvía (Tranvía 1, 2, 3, 5 y 6) que han visto aumentar significativamente su número de pasajeros en los últimos años. El objetivo es adaptar mejor la oferta de transporte a las necesidades de los pasajeros. Finalmente se votaron nuevos servicios para el RER C (nuevos trenes por la tarde para la rama sur) y la línea H del Transilien (nuevas paradas en Persan).
A simple vista
Aprobación del proyecto preliminar para la futura línea T Zen 3 en Seine-Saint-Denis
Tras ser declarado proyecto de interés general a finales de 2016, el T Zen 3 entra en su fase concreta con la validación del proyecto preliminar por Île-de-France Mobilités. Esta nueva infraestructura que une París con los Pavillons-sous-Bois representa una inversión de casi 190 millones de euros. El T Zen 3 reforzará significativamente la oferta de transporte existente a lo largo del Canal de l'Ourcq creando conexiones con las líneas de tranvía y metro existentes en la zona (tranvías exprés 1, 3, 4 y 11, y Metro 5). Este proyecto estructural irá acompañado de una remodelación en profundidad de la antigua RN3, en la que se están desarrollando muchos proyectos inmobiliarios: calmar el tráfico de coches, crear carriles bici, ensanchar aceras, etc.
Los autobuses que circularán en la futura línea serán 100% eléctricos o híbridos NGV/eléctricos, financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.
Modernización y nuevos servicios para las estaciones de Île-de-France
El plan de 3.000 millones de euros para modernizar las estaciones de Île-de-France para 150 estaciones en la región de Île-de-France continúa. Île-de-France Mobilités acaba de votar para financiar los proyectos de remodelación de las estaciones de Poissy y Nogent-sur-Marne, así como la creación de nuevas instalaciones de Park and Ride para las estaciones de Trilport y Bouray. Estos proyectos harán que estas cuatro estaciones sean tanto multimodales como multiservicio para facilitar la vida a los residentes de Île-de-France, pero también para apoyar el crecimiento constante del número de pasajeros que pasan por ellas a diario.
Île-de-France Mobilités vuelve al equilibrio financiero
Tras dos años de considerable esfuerzo y gestión rigurosa, Île-de-France Mobilités ha vuelto al equilibrio financiero y está de nuevo en posición de mirar al futuro con serenidad. Tras un ejercicio fiscal 2016 muy difícil por la implementación del pase Navigo de tarifa única, decidido bajo el mandato anterior, los nuevos recursos (aumento del pago de transporte, TICPE) obtenidos por el presidente de Île-de-France Mobilités del gobierno han permitido asegurar las cuentas públicas de la autoridad de manera sostenible. Esta mejora de la situación financiera permitirá llevar a cabo una política sin precedentes de inversión en transporte público en la región de Île-de-France, combinando el desarrollo de la oferta y el fortalecimiento de la calidad del servicio.