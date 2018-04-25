Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 24 de abril de 2018

A simple vista

Aprobación del proyecto preliminar para la futura línea T Zen 3 en Seine-Saint-Denis

Tras ser declarado proyecto de interés general a finales de 2016, el T Zen 3 entra en su fase concreta con la validación del proyecto preliminar por Île-de-France Mobilités. Esta nueva infraestructura que une París con los Pavillons-sous-Bois representa una inversión de casi 190 millones de euros. El T Zen 3 reforzará significativamente la oferta de transporte existente a lo largo del Canal de l'Ourcq creando conexiones con las líneas de tranvía y metro existentes en la zona (tranvías exprés 1, 3, 4 y 11, y Metro 5). Este proyecto estructural irá acompañado de una remodelación en profundidad de la antigua RN3, en la que se están desarrollando muchos proyectos inmobiliarios: calmar el tráfico de coches, crear carriles bici, ensanchar aceras, etc.

Los autobuses que circularán en la futura línea serán 100% eléctricos o híbridos NGV/eléctricos, financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.

Modernización y nuevos servicios para las estaciones de Île-de-France

El plan de 3.000 millones de euros para modernizar las estaciones de Île-de-France para 150 estaciones en la región de Île-de-France continúa. Île-de-France Mobilités acaba de votar para financiar los proyectos de remodelación de las estaciones de Poissy y Nogent-sur-Marne, así como la creación de nuevas instalaciones de Park and Ride para las estaciones de Trilport y Bouray. Estos proyectos harán que estas cuatro estaciones sean tanto multimodales como multiservicio para facilitar la vida a los residentes de Île-de-France, pero también para apoyar el crecimiento constante del número de pasajeros que pasan por ellas a diario.

Île-de-France Mobilités vuelve al equilibrio financiero

Tras dos años de considerable esfuerzo y gestión rigurosa, Île-de-France Mobilités ha vuelto al equilibrio financiero y está de nuevo en posición de mirar al futuro con serenidad. Tras un ejercicio fiscal 2016 muy difícil por la implementación del pase Navigo de tarifa única, decidido bajo el mandato anterior, los nuevos recursos (aumento del pago de transporte, TICPE) obtenidos por el presidente de Île-de-France Mobilités del gobierno han permitido asegurar las cuentas públicas de la autoridad de manera sostenible. Esta mejora de la situación financiera permitirá llevar a cabo una política sin precedentes de inversión en transporte público en la región de Île-de-France, combinando el desarrollo de la oferta y el fortalecimiento de la calidad del servicio.