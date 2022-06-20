Metro: elegir los nombres de las futuras estaciones de la línea 14

En los últimos años, os hemos ofrecido la oportunidad de votar por el diseño de vuestros futuros trenes. Hoy os pedimos que elijáis los nombres de las próximas cuatro estaciones de la línea 14.

Actualmente, estas estaciones se designan con nombres provisionales:

Kremlin-Bicêtre Hospital

Instituto Villejuif Gustave-Roussy

Chevilly Trois-Communes

Saint-Denis Pleyel

¡Mañana los llamarán según TÚ decidas!

Podrás elegir tu nombre preferido entre las propuestas seleccionadas por Île-de-France Mobilités y los representantes electos de los municipios atendidos por estas estaciones.

Así que del 20 de junio al 4 de julio, depende de ti: ¡vota!