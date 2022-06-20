Metro: elegir los nombres de las futuras estaciones de la línea 14
Elige el nombre de tus futuras emisoras
En los últimos años, os hemos ofrecido la oportunidad de votar por el diseño de vuestros futuros trenes. Hoy os pedimos que elijáis los nombres de las próximas cuatro estaciones de la línea 14.
Actualmente, estas estaciones se designan con nombres provisionales:
- Kremlin-Bicêtre Hospital
- Instituto Villejuif Gustave-Roussy
- Chevilly Trois-Communes
- Saint-Denis Pleyel
¡Mañana los llamarán según TÚ decidas!
Podrás elegir tu nombre preferido entre las propuestas seleccionadas por Île-de-France Mobilités y los representantes electos de los municipios atendidos por estas estaciones.
Así que del 20 de junio al 4 de julio, depende de ti: ¡vota!
Descubre las 4 futuras estaciones que se nombrarán
1. Hospital Kremlin-Bicêtre
Situada en el Kremlin-Bicêtre, frente al hospital Bicêtre (CHU), esta futura estación estará situada en la Avenida Gabriel Péri y a lo largo de la autopista A6. Podrá ser utilizado por los habitantes de los municipios de Kremlin-Bicêtre y Gentilly, y mejorará la accesibilidad al hospital, que ya cuenta con servicio al este por la línea 7 del metro.
La creación de esta nueva estación forma parte de la transformación total de este dinámico distrito, que implica la creación de nuevas viviendas en Kremlin-Bicêtre y Arcueil.
2. Instituto Villejuif Gustave-Roussy
En el corazón del futuro campus Grand Parc, esta nueva estación en Villejuif será servida por la línea 15 Sur a partir de 2025.
Frente al Instituto Gustave Roussy, el principal centro oncológico de Europa, ofrecerá una accesibilidad excepcional a la parte occidental de la ciudad, que hasta ahora ha estado escasamente servida por el transporte público. Estará situado a un paso del vasto Parque Departamental de Hautes-Bruyères, el punto más alto del Val-de-Marne con vistas a los valles de Bièvre y Sena, y bordeado por la autopista A6.
El distrito de Hautes-Bruyères está experimentando un fuerte crecimiento demográfico, debido al próximo desarrollo del Campus Grand Parc, un centro de investigación e innovación en el sector sanitario con una vocación internacional.
Esta futura estación permitirá que los residentes de Villejuif que vivan cerca y los futuros visitantes del campus accedan a toda la metrópoli del Gran París en un trayecto de hasta 45 minutos, para 2030.
3. Chevilly Trois-Communes
Situada en L'Haÿ-les-Roses, esta nueva estación estará en la encrucijada de tres ciudades dinámicas del Val-de-Marne: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue y Villejuif, en la intersección de la Rue de Bicêtre, la Rue de Lallier y la Rue Paul-Hochard.
La llegada de esta futura estación a la línea 14 Sur, a partir de 2024, debería abrir una gran oportunidad regional a los distritos de Sorbiers y Saussaie, en Chevilly-Larue, Lallier-Bicêtre y Paul Hochart, en L'Haÿ-les-Roses y Sainte-Colombe, en Villejuif.
4. Saint-Denis Pleyel
Esta futura estación convertirá el distrito de Pleyel en Saint-Denis en uno de los principales centros de transporte de la región de París.
En el corazón del proyecto París 2024, albergará la Villa Olímpica y Paralímpica y ya está experimentando una transformación urbana sin precedentes con la creación de más de 2.000 viviendas, espacios verdes, tiendas y centros de actividades culturales.
Con estas cinco futuras líneas y una oferta de transporte ya marcada por la presencia de la línea 13 y el RER D, todos los usuarios de esta zona, tanto profesionales como residentes, podrán disfrutar de una accesibilidad excepcional.