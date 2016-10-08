El Grand Paris des Buses: ¿por qué?

La red de autobuses en Île-de-France debe adaptarse a las necesidades de los residentes de Île-de-France. En los suburbios periféricos, solo el 29% de los habitantes utilizan el transporte público, debido a la falta de suministro, y en París la red no ha experimentado cambios significativos desde... ¡70 años! ¿Cuál es el autobús del mañana? Consulta regional importante, hasta el 5 de noviembre, ¡da tu opinión!