Contrato 2020-2023 entre Île-de-France Mobilités y SNCF: fuertes compromisos para atender a los pasajeros
Compromisos muy fuertes
Puntualidad, buen servicio a las estaciones de los suburbios periféricos, calidad de la información para los pasajeros y el correcto funcionamiento del equipamiento de la estación: estos son los principales compromisos asumidos por la SNCF.
Un bonus/malus acentuado
Para animar a la SNCF a respetar sus compromisos, Île-de-France Mobilités los ha correlacionado con bonificaciones/incumplimientos que pueden alcanzar los 100 millones de euros al año (en comparación con los 23 millones del contrato anterior).
Bueno saberlo
Para reflejar mejor la realidad que experimentan los residentes de Île-de-France, el 25% de este bonus/malus se basará en la encuesta de percepción de los pasajeros realizada de forma continua por Île-de-France Mobilités entre los usuarios habituales de la red. En el contrato anterior solo era un 10%.
Suscripciones y puntualidad: un mecanismo sistemático de reembolso
¡Île-de-France Mobilités defiende el poder adquisitivo de los pasajeros! Ahora se permite el reembolso automático de los abonos de temporada en caso de puntualidad inaceptable en una línea o en un eje.
Esta es la regla:
Puntualidad inferior al 80%
- Durante 3 a 5 meses no consecutivos = 1/2 mes de suscripción reembolsada
- Durante 6 a 9 meses no consecutivos = 1 mes de suscripción reembolsada
- Por más de 9 meses no consecutivos = 1,5 meses de suscripción reembolsada
Strike: penalizaciones sin límite
Cuando los trenes no circulan debido a una huelga, la SNCF sufre sanciones.
- En el contrato anterior, estos se limitaban a 15 millones de euros. Pero este techo se alcanzó sistemáticamente, en años marcados por movimientos sociales.
- Este techo ha sido levantado, lo que proporcionará un fuerte incentivo para que la SNCF encuentre soluciones para mantener el tráfico en todas las situaciones.
Una duplicación de la inversión para el transporte diario
La modernización de equipos y servicios es una prioridad de este nuevo contrato. Y con 8.100 millones de euros, este contrato duplica la inversión respecto al periodo anterior.
Se distribuye de la siguiente manera:
6.400 millones de euros para:
- Material rodante
- Talleres de mantenimiento
-Distribución
- Información para pasajeros
1.700 millones de euros* para activos de la estación
*incluyendo 442 millones de euros financiados en capital propio por Gares & Connexions, el especialista de la emisora, desde el diseño hasta la operación y la comercialización
¿Qué financiarán estas inversiones?
Las inversiones financiadas por Île-de-France Mobilités permitirán a la SNCF asegurar:
- Una oferta mejorada de servicio de estación
o Accesibilidad
o Renovación del patrimonio
o Desarrollo de tiendas y servicios
- Una oferta de transporte al más alto nivel gracias a la llegada de nuevo material rodante
o Brighter
o Aire acondicionado
o Equipado con información para los pasajeros
Estas inversiones también permitirán el despliegue de innovaciones y servicios dedicados a los viajeros:
- Nuevas máquinas expendedoras con funciones mejoradas (dos pantallas, sugerencias de rutas, traducción en tiempo real, comandos de voz, nuevos métodos de pago sin contacto, etc.)
- Venta de billetes más flexible (con Navigo Liberté +)
- Una lucha reforzada contra el fraude , en particular con la generalización de terminales de validación en la entrada y salida de las estaciones
Transilien: remuneración, participación en beneficios y control de costes
En el ámbito financiero, Transilien (que es una actividad de SNCF Voyageurs)
- recibirá una participación en beneficios sobre ingresos y validaciones
- se compromete a controlar sus costes
- tiene la misión de desarrollar la eficiencia de sus servicios
La remuneración de Transilien negociada bajo este contrato asciende a 2.300 millones de euros sin impuestos en 2020 (antes de tener en cuenta los ingresos de pasajeros) y 2.240 millones de euros excluyendo impuestos en 2023.
Una marca, para mejorar la legibilidad
Para simplificar los viajes, las conexiones y la información de los pasajeros a lo largo de su trayecto, estés donde estén en la región, pero también para dar testimonio de la transferencia de la marca Île-de-France Mobilités, la visibilidad de la marca Île-de-Mobilités sigue ganando impulso.
Equipamiento, servicios, información para pasajeros, espacios comerciales, billetes, estaciones y comunicaciones: todo ahora está bajo los colores de Île-de-France Mobilités.
Un compromiso muy fuerte con el servicio a los pasajeros
Para Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France, presidenta de Île-de-France Mobilités, y Jean-Pierre Farandou, presidente y director ejecutivo de la SNCF, este contrato es "un contrato ganador para la gente de la región de Île-de-France que tiene grandes ambiciones por la calidad de todos los viajes a Transilien, con el leitmotiv de mejorar el servicio de pasajeros".