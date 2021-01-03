Contrato 2020-2023 entre Île-de-France Mobilités y SNCF: fuertes compromisos para atender a los pasajeros

Suscripciones y puntualidad: un mecanismo sistemático de reembolso

¡Île-de-France Mobilités defiende el poder adquisitivo de los pasajeros! Ahora se permite el reembolso automático de los abonos de temporada en caso de puntualidad inaceptable en una línea o en un eje.

Esta es la regla:

Puntualidad inferior al 80%

- Durante 3 a 5 meses no consecutivos = 1/2 mes de suscripción reembolsada

- Durante 6 a 9 meses no consecutivos = 1 mes de suscripción reembolsada

- Por más de 9 meses no consecutivos = 1,5 meses de suscripción reembolsada