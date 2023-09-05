Copa Mundial de Rugby 2023 en París: ¿cómo moverse?
Este año, Francia ha sido elegida como país anfitrión de la décima edición de la Copa Mundial de Rugby, que se celebrará del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2023.
Si los partidos se disputan en los cuatro rincones de Francia, será en Seine-Saint-Denis, en el mítico césped del Stade de France, donde se celebrarán el partido inaugural, la gran final y los 8 partidos de clasificación.
Copa Mundial de Rugby en el Stade de France: un plan de transporte a medida
La Copa Mundial de Rugby es un evento internacional que reúne a entusiastas del balón ovalado de todo el mundo cada cuatro años.
Este año, se disputarán diez partidos en el Stade de France, el estadio más grande de Francia, con una capacidad de hasta 80.000 espectadores por encuentro.
Un evento excepcional requiere una organización excepcional. Île-de-France Mobilités y sus operadores han organizado un plan de transporte a medida para facilitar los desplazamientos de todos los espectadores y adaptar la red a las multitudes esperadas en las noches del partido.
El plan de transporte para todos los partidos organizados en el Stade de France
- En las líneas RER B, D y de metro 13: la oferta de transporte se reforzará con la incorporación de trenes adicionales cada noche de partido,
- Se instalará señalización en el terreno hacia la ruta que conduce al Stade de France para dirigir a los pasajeros de la línea 12 y así facilitar su orientación,
- Para todos los partidos programados los viernes y sábados, el metro permanecerá abierto una hora adicional*,
- Para los cuartos de final , el domingo 15 de octubre de 2023, el metro permanecerá abierto una hora más.
*La hora estándar para el último metro es alrededor de la 1:15 a.m. entre semana y las 2:15 a.m. los viernes y sábados por la tarde.
El mapa de transporte del "Rugby Village" situado en la Place de la Concorde, en París
A partir del 8 de septiembre de 2023, la Place de la Concorde se transformará en una "Villa del Rugby" los jueves durante los partidos y todos los viernes, sábados y domingos de 14:00 a 23:30.
Retransmisión de los partidos y entretenimiento: cada día, más de 15.000 aficionados podrán compartir juntos su pasión por el rugby (de forma gratuita) (se esperan 39.000 personas para el partido inaugural, pero también en caso de que Francia se clasifique para la fase final).
Para facilitar el acceso de los aficionados al Rugby Village, también se planifica un plan de transporte dedicado:
- La oferta de las líneas de metro 1, 8, 9 y 12 se reforzará cada noche de partidos.
¿Cómo llegar al Stade de France?
Por RER
- Con la línea B del RE : La Plaine - estación Stade de France
- Con la línea RER D : estación Stade de France - Saint-Denis
Por metro
- Con la línea 12 (desde el Village Rugby de la Concorde): estación Front Populaire
- Con la línea 13 : estación Saint-Denis Porte de Paris