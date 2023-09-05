Copa Mundial de Rugby 2023 en París: ¿cómo moverse?

Este año, Francia ha sido elegida como país anfitrión de la décima edición de la Copa Mundial de Rugby, que se celebrará del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2023.

Si los partidos se disputan en los cuatro rincones de Francia, será en Seine-Saint-Denis, en el mítico césped del Stade de France, donde se celebrarán el partido inaugural, la gran final y los 8 partidos de clasificación.

Copa Mundial de Rugby en el Stade de France: un plan de transporte a medida

La Copa Mundial de Rugby es un evento internacional que reúne a entusiastas del balón ovalado de todo el mundo cada cuatro años.

Este año, se disputarán diez partidos en el Stade de France, el estadio más grande de Francia, con una capacidad de hasta 80.000 espectadores por encuentro.

Un evento excepcional requiere una organización excepcional. Île-de-France Mobilités y sus operadores han organizado un plan de transporte a medida para facilitar los desplazamientos de todos los espectadores y adaptar la red a las multitudes esperadas en las noches del partido.