Covid-19: compensación por el paquete Imagine R Student
Confinamiento, reducción de capacidad, educación a distancia, toque de queda, cierre de lugares culturales y de convivencia: en los últimos meses, los desplazamientos estudiantiles se han reducido considerablemente en Île-de-France. Como resultado, usaron mucho menos su pase imaginar R.
Compensación de 85 €
Por eso, el consejo de administración de Île-de-France Mobilités votó el 14 de abril para compensar a los suscriptores por 85 €, imagina R Étudiant. Estos 85 euros corresponden a 3 meses de uso del paquete.
Esta compensación está abierta a todos los poseedores de un paquete Imagine R Student, es decir, 500.000 suscriptores.
Nos vemos en la plataforma dedicada del 22 de abril al 22 de mayo inclusive.
La plataforma dedicada Mondedommagementimaginer.fr está abierta a reclamaciones de indemnización desde el 22 de abril. Solo tienes que introducir tu número de pase de estudiante Imagine R y tu información de contacto; la compensación de 85 € se abonará automáticamente a la cuenta bancaria asociada a la suscripción.
En algunos casos (si pagaste tu suscripción en efectivo), los términos y condiciones pueden ser diferentes, puedes encontrar todos los detalles en las preguntas frecuentes del sitio de compensación.
Cuidado con los sitios fraudulentos
Solo habrá una plataforma para obtener esta compensación. Estará disponible en línea a partir del 22 de abril. Te recordamos que tengas cuidado con los sitios fraudulentos.