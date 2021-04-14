Covid-19: compensación por el paquete Imagine R Student

Compensación de 85 €

Por eso, el consejo de administración de Île-de-France Mobilités votó el 14 de abril para compensar a los suscriptores por 85 €, imagina R Étudiant. Estos 85 euros corresponden a 3 meses de uso del paquete.

Esta compensación está abierta a todos los poseedores de un paquete Imagine R Student, es decir, 500.000 suscriptores.