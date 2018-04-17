¡Compartir coche gratis para todos los residentes de Île-de-France durante los días de huelga!
El principio es sencillo:
Si eres conductor: regístrate en una de las 5 plataformas de coche compartido que son socios de la operación: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit y OuiHop', para poder ofrecer compartir tu vehículo, cada trayecto es remunerado de forma ventajosa gracias a una subvención especial concedida por Île-de-France Mobilités.
Si eres viajero: visita la app de Vianavigo (App Store – Google Play) o la web de Vianavigo para encontrar la lista de viajes compartidos correspondientes a tu búsqueda. El resultado especifica el operador del coche compartido, el lugar de recogida, los horarios de salida y el tiempo de viaje. Una vez que hayas tomado tu decisión, Vianavigo te redirigirá a la página web del socio correspondiente, que finalizará la reserva y te pondrá en contacto con el conductor.
El transporte compartido es una de las soluciones de movilidad activamente fomentadas y apoyadas por Île-de-France Mobilités para los desplazamientos diarios, además del transporte público, con el fin de combatir los atascos y la contaminación del aire en Île-de-France.
¿Eres conductor? Regístrate con uno de nuestros cinco socios y serás reembolsado: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit, OuiHop'. ¿Eres pasajero? Encuentra tu ruta en la web o app de Vianavigo.