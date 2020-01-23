Creación del pase junior para niños de 4 a 11 años

¿Por qué crear el pase junior?

La llegada del pase junior permitirá la implementación de un rango tarifario coherente, adaptado a las necesidades de cada persona, a lo largo de la vida:



El transporte es gratuito para niños menores de 4 años ;

; En infantil y primaria : creación del pase junior a 24 €/año;

: reembolso del 50% de su suma global por parte de su empleador; Para personas mayores: precio de mayores a 37,60 € al mes.

Los niños de 4 a 9 años también seguirán beneficiándose de un descuento del 50% en libretas de entradas t+ y entradas de origen de destino, tanto individualmente como en libretos.

La Tarjeta Scol'R suele ser pagada por familias entre 50 y 128 €, dependiendo del departamento. En este caso, el Junior Pass permitirá un ahorro total de 376 a 454 € por niño al año.

Finalmente, para los estudiantes con discapacidad, el transporte escolar adaptado está completamente cubierto por Île-de-France Mobilités.

Este nuevo pase junior también permitirá a:

Luchar contra el fraude acostumbrando a los jóvenes a validar desde una edad temprana;

animando a las familias a usar el transporte público; Fomentar la movilidad y el acceso de las familias a la cultura y al deporte, especialmente los fines de semana.

La suscripción al pase junior será posible desde la web de Imagine R a partir del inicio del curso escolar 2020.