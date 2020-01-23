Creación del pase junior para niños de 4 a 11 años
Los puntos clave del pase junior
¿Cuándo estará disponible?
El pase junior estará disponible a partir del inicio del curso escolar 2020.
¿A quién está dedicada?
Este nuevo pase está dedicado a niños de 4 a 11 años, en infantil y primaria. Esto representa potencialmente 1,4 millones de niños en la región de Île-de-France.
¿Cuánto costará el pase junior y dónde se validará?
El precio del pase junior es de 24 € al año, para viajar a cualquier lugar de Île-de-France.
¿Dónde registrarse para aprovecharlo?
La suscripción al pase junior será posible desde la web de Imagine R.
Creación del pase Junior para todos los niños de 4 a 11 años, con un coste anual de 24 € al año, para viajar a cualquier parte de Île-de-France, lo que representa 326 € de ahorro al año. Estará disponible a partir del inicio del curso escolar 2020.
¿Por qué crear el pase junior?
La llegada del pase junior permitirá la implementación de un rango tarifario coherente, adaptado a las necesidades de cada persona, a lo largo de la vida:
- El transporte es gratuito para niños menores de 4 años ;
- En infantil y primaria : creación del pase junior a 24 €/año;
- De la universidad a la universidad: tarifa reducida con los paquetes Imagine R;
- Para los trabajadores : reembolso del 50% de su suma global por parte de su empleador;
- Para personas mayores: precio de mayores a 37,60 € al mes.
Los niños de 4 a 9 años también seguirán beneficiándose de un descuento del 50% en libretas de entradas t+ y entradas de origen de destino, tanto individualmente como en libretos.
La Tarjeta Scol'R suele ser pagada por familias entre 50 y 128 €, dependiendo del departamento. En este caso, el Junior Pass permitirá un ahorro total de 376 a 454 € por niño al año.
Finalmente, para los estudiantes con discapacidad, el transporte escolar adaptado está completamente cubierto por Île-de-France Mobilités.
Este nuevo pase junior también permitirá a:
- Luchar contra el fraude acostumbrando a los jóvenes a validar desde una edad temprana;
- Actuar por el medio ambiente animando a las familias a usar el transporte público;
- Fomentar la movilidad y el acceso de las familias a la cultura y al deporte, especialmente los fines de semana.
La suscripción al pase junior será posible desde la web de Imagine R a partir del inicio del curso escolar 2020.