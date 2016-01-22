Más autobuses para la transición energética en Île-de-France

Autobuses: eficiencia energética de vehículos híbridos y uso de gas natural

Más de 100 vehículos híbridos diésel-eléctricos circularán en las redes de Île-de-France operadas por Transdev antes de finales de 2016.

A finales de 2016 se desplegarán 21 vehículos Euro 6 NGV adicionales en las redes Mobicaps en Saclay y Pays de Meaux, reforzando así la flota actual de Transdev, que cuenta con más de 70 autobuses de gas natural en la región de Île-de-France.

Desde el 22 de diciembre de 2015, un vehículo eléctrico totalmente autónomo de la marca EBUSCO® se ha probado en condiciones reales en la línea 1 de la red R'Bus, una línea estructurada entre las estaciones de Argenteuil y Sartrouville.

Es el primer vehículo eléctrico con suficiente autonomía para ofrecer un servicio diario sin recarga, como de serie 12 metros - 95 pasajeros, puesto en servicio por Transdev en una línea regular en Île de-France. Este vehículo ya lleva varios meses circulando en Finlandia y luego en Le Bourget durante la COP 21 entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de 2015 para transportar delegaciones extranjeras.