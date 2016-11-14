Nuevos servicios online para gestionar tu tarjeta Navigo y tu pase
Hacia más servicios online para viajeros:
- Pide una tarjeta Navigo con recepción en casa en un plazo de 10 días,
- Haz una primera suscripción al pase anual Navigo con pago por domiciliación bancaria,
- Reporta la pérdida o robo de una tarjeta Navigo Annual Pass o Imagine R y pide una nueva,
- Descarga un paquete de certificado de transporte solicitado por el empleador,
- Actualiza sus datos bancarios y personales,
- Recarga una tarjeta Navigo (Mensual, Semanal, Imagine R, Solidarity y Amethyst) con un lector especial comprado por 7 € para conectar a un ordenador personal,
- Sigue los pases válidos.