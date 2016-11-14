Nuevos servicios online para gestionar tu tarjeta Navigo y tu pase

Infografía: servicio online Navigo
Nuevos servicios online para gestionar tu tarjeta STIF y pase Navigo ©

Hacia más servicios online para viajeros:

  • Pide una tarjeta Navigo con recepción en casa en un plazo de 10 días,
  • Haz una primera suscripción al pase anual Navigo con pago por domiciliación bancaria,
  • Reporta la pérdida o robo de una tarjeta Navigo Annual Pass o Imagine R y pide una nueva,
  • Descarga un paquete de certificado de transporte solicitado por el empleador,
  • Actualiza sus datos bancarios y personales,
  • Recarga una tarjeta Navigo (Mensual, Semanal, Imagine R, Solidarity y Amethyst) con un lector especial comprado por 7 € para conectar a un ordenador personal,
  • Sigue los pases válidos.

