Nuevos trenes de metro en la línea automatizada 4
Automatización y extensión de la línea 4 sobre las vías
La segunda línea más transitada de la red metropolitana, la línea 4 está en camino de convertirse en la tercera línea automática de la red. Este año comenzó la primera automatización con la elevación de los andenes de las primeras estaciones (Etienne Marcel, Gare de l'Est, Saint-Germain-des-Prés, Mouton-Duvernet y Raspail). Paralelamente a estos trabajos, se organizará la instalación de fachadas de andenes en todas las estaciones de la línea desde mediados de 2017 hasta finales de 2018. Los primeros autobuses lanzadera automática funcionarán a partir de 2021 y irán sustituyendo gradualmente a los antiguos trenes por maquinistas hasta 2022.
Renovación de trenes en la línea 4
20 nuevos trenes MP14 automatizados, que son más respetuosos con el medio ambiente, circularán por la línea 4, para ofrecer más comodidad e información a los pasajeros.
Entregados entre 2021 y 2022, estos conjuntos se añadirán a los 32 conjuntos actuales (21 MP89 y 11 MP05) adaptados y transferidos de la línea 14 a la línea 4.