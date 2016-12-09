Nuevos trenes de metro en la línea automatizada 4

Renovación de trenes en la línea 4

20 nuevos trenes MP14 automatizados, que son más respetuosos con el medio ambiente, circularán por la línea 4, para ofrecer más comodidad e información a los pasajeros.

Entregados entre 2021 y 2022, estos conjuntos se añadirán a los 32 conjuntos actuales (21 MP89 y 11 MP05) adaptados y transferidos de la línea 14 a la línea 4.