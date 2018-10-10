Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 9 de octubre de 2018

Gare du Nord – Gare de l'Est: una conexión en menos de 6 minutos y 100% accesible

Île-de-France Mobilités valida la implementación de instalaciones para mejorar significativamente el enlace entre la Gare du Nord/Magenta y la Gare de l'Est, así como para mejorar el entorno de vida y el confort de los usuarios y residentes locales.

Con 800.000 pasajeros que atraviesan cada día la Gare du Nord, la Gare de l'Est y la estación RER E Magenta, estas estaciones son una verdadera puerta de entrada a Île-de-France. Así, fue el primer "centro de intercambio" de Europa, cuyo crecimiento continuó con la llegada de los trenes Charles-de-Gaulle Express. El 25% de los pasajeros, o más de 200.000 personas, hacen una conexión allí.

Un proyecto con tres líneas de acción: