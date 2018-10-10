Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 9 de octubre de 2018
10.000 plazas de Park & Ride para 2021: ¡objetivo alcanzado!
Iniciado en 2016, el programa para crear 10.000 espacios adicionales de Park & Ride en las proximidades de estaciones y metros será superado para 2021. Con la decisión de Île-de-France Mobilités de crear dos nuevas instalaciones de Park & Ride en Esbly (77) y Cormeilles-en-Parisis (95), para un total de 950 plazas, ya se han financiado 9840 plazas en los suburbios interiores y exteriores, a las que se han añadido 1000 plazas en las afueras de París.El objetivo de Île-de-France Mobilités es animar a los residentes de Île-de-France a utilizar el transporte público, proporcionándoles una solución sencilla, garantizada y segura para aparcar sus coches.
951 plazas adicionales de Park & Ride para facilitar el acceso al transporte público. Desde 2016, se ha iniciado la creación de 9800 plazas en 25 parques para facilitar el acceso de los pasajeros al transporte público. Espacios de Corneilles-en-Parisis P 304 planificados. Esbly P 647 espacios planificados.
Gare du Nord – Gare de l'Est: una conexión en menos de 6 minutos y 100% accesible
Île-de-France Mobilités valida la implementación de instalaciones para mejorar significativamente el enlace entre la Gare du Nord/Magenta y la Gare de l'Est, así como para mejorar el entorno de vida y el confort de los usuarios y residentes locales.
Con 800.000 pasajeros que atraviesan cada día la Gare du Nord, la Gare de l'Est y la estación RER E Magenta, estas estaciones son una verdadera puerta de entrada a Île-de-France. Así, fue el primer "centro de intercambio" de Europa, cuyo crecimiento continuó con la llegada de los trenes Charles-de-Gaulle Express. El 25% de los pasajeros, o más de 200.000 personas, hacen una conexión allí.
Un proyecto con tres líneas de acción:
- Facilita la conexión peatonal entre las dos estaciones elevadas en solo 6 minutos
- 60 metros de corredor subterráneo
- Accesible
Los trenes D y P del RER serán renovados el próximo año
Iniciado por Valérie Pécresse en 2016, el gran plan para renovar y reemplazar 700 trenes y trenes RER en Île-de-France continúa con la decisión de renovar 133 trenes que actualmente circulan por las líneas D y P para ofrecer a los pasajeros de estas líneas trenes más cómodos lo antes posible. Los trenes renovados entrarán en servicio entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.
La renovación consistirá en:
- Mejora el confort térmico fijando películas atérmicas en los cristales y aumentando el número de ventanas que se pueden operar.
- Mejoras en la distribución interior
- Equipar salas y plataformas con enchufes USB para recargar equipos móviles.
- Mejorar la información para los pasajeros instalando pantallas en los trenes que muestren mapas dinámicos de líneas en los andenes además de las actuales, adoptando pantallas frontales externas para mostrar mensajes más detallados y sustituyendo todos los altavoces por la última generación de altavoces.
Île-de-France Mobilités lanza el pedido para reemplazar los antiguos trenes T1
Un medio de transporte eficiente y fiable, el tranvía es especialmente apreciado por los habitantes de la región de Île-de-France, que redescubrieron este modo en 1992 con la apertura de la T1 (en ese momento entre Saint-Denis y Bobigny). Los trenes que actualmente circulan allí son de esa época y ya no cumplen con los estándares de confort esperados por los pasajeros. En el mismo espíritu que el gran plan para renovar y reemplazar 700 trenes y trenes RER iniciado por Valérie Pécresse, que actualmente se está desplegando, Île-de-France Mobilités ha decidido lanzar el procedimiento ahora para reemplazar los trenes existentes lo antes posible.
Para anticipar las ampliaciones de la línea y mejorar la oferta, Île-de-France Mobilités ha decidido lanzar una convocatoria para 115 trenes, permitiendo la instalación de nuevo material en toda la línea, incluidas las extensiones hacia el este y el oeste. La implementación de esta convocatoria será confiada a la RATP en el marco de la expresión de necesidades definida por Île-de-France Mobilités.
Los nuevos tranvías tendrán que ser:
- Accesible para personas con discapacidad
- Silencio
- Brillante gracias a la gran superficie de cristal y la iluminación cuidadosa
- Equipos de vigilancia por vídeo digital
- Equipos de herramientas de información visual (señalización digital) y audio para pasajeros
Île-de-France Mobilités prepara la reorganización de la red de autobuses en París
Decidida por Île-de-France Mobilités en junio de 2017 tras una importante consulta con usuarios, asociaciones y cargos electos, la reorganización completa de la red de autobuses de París, prevista para abril de 2019, lleva varios meses en marcha. Esta reorganización, necesaria para adaptarse a los nuevos lugares de vida en la capital, es la más profunda en 70 años.
Una nueva red de autobuses en Pairs y los suburbios interiores, puesta en servicio en la primavera de 2019. Mejoras viales financiadas al 70% por Île-de-France mobilités, 700 conductores de autobús contratados.
Puntos clave:
- Île-de-France Mobilités financiará más autobuses (100 autobuses adicionales) que serán más frecuentes, incluso los fines de semana. Esto requerirá la contratación de más de 600 nuevos conductores de autobús y la formación de supervisores
- Los cambios en el trazado de las líneas generan la creación de casi 250 nuevas paradas
- Se planifica un sistema de soporte durante la implementación con el refuerzo de los equipos en contacto con los clientes, antes del cambio y después de la implementación del nuevo servicio
- El desarrollo de las carreteras por parte de la Ciudad de París, necesario para la reestructuración de la red de autobuses, continúa. Este trabajo, que tendrá que realizarse antes de la primavera de 2019, se estima en 3,2 millones de euros y está subvencionado en un 70% por Île-de-France Mobilités.
A simple vista
Las redes de autobuses de Versailles Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye y Marne-la-Vallée han sido completamente reestructuradas
Île-de-France Mobilités continúa con su ambicioso programa iniciado en 2016 para reestructurar la red de autobuses de Île-de-France y crear una red regional equilibrada adaptada a los retos de viaje de cada residente de Île-de-France y facilitar sus condiciones diarias de transporte. En su última reunión del Consejo de Administración, Île-de-France Mobilités votó para mejorar y reforzar 63 líneas de autobús en los suburbios interiores y exteriores y en Noctilien con un presupuesto de 10,9 millones de euros. Estas medidas se centran más particularmente en las redes de los suburbios exteriores de Versalles Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye y Marne-la-Vallée.
¿Lo sabías? Desde 2016, 350 líneas de autobús ya han sido reforzadas para facilitar el viaje de los residentes de Île-de-France. ¡20% de oferta nueva!
Île-de-France Mobilités anticipa el futuro y lanza la construcción de un segundo andén para la estación de Créteil-Pompadour
Île-de-France Mobilités ha decidido crear un segundo andén en la estación de Créteil-Pompadour, que actualmente es muy popular entre los usuarios de la línea D del RER, para garantizar el acceso a los pasajeros a la estación, incluso en caso de interrupciones, y para preparar la llegada de nuevos trenes y nuevas conexiones.
Información en tiempo real sobre la red de autobuses de Centre Essonne
Île-de-France Mobilités continúa sus esfuerzos para mejorar la información a los pasajeros, especialmente en los autobuses de los suburbios exteriores. Así, es el turno de la red Centre Essonne (operada por TICE) de equiparse con equipos de información de pasajeros dinámicos y en tiempo real, lo que mejora las condiciones diarias de transporte.
Estaciones y estaciones más limpias
Se invertirán 8,5 millones de euros entre 2018 y 2021 para hacer las estaciones más limpias y acogedoras para los pasajeros. Además de la instalación de cien inodoros, se reforzarán los equipos de limpieza y el tratamiento de olores. Cada año, Île-de-France Mobilités invierte 85 millones de euros en la limpieza de la red RATP y 75 millones en la red SNCF.
Más de 8,5 millones de euros para la limpieza en el metro (2018-2021). Instalación de aseos en el metro, reforzamiento de equipos de limpieza, concienciación sobre la limpieza entre los usuarios, tratamiento de olores en los espacios.