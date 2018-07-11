Decisiones del Consejo de Movilidades de Île-de-France – 11 de julio de 2018

Aceleración de la renovación de los trenes de Île-de-France Mobilités y trenes RER

Decidido en 2016 por Valérie Pécresse, presidenta de la Región y de Île-de-France Mobilités, continúa el amplio plan para reemplazar y renovar los trenes regionales. Tras el lanzamiento, 5 años antes del calendario, de la convocatoria para sustituir a los trenes RER B, Île-de-France Mobilités ha encargado 36 nuevos trenes en la región de Île-de-France para las líneas J, L y P.

Para los 18 trenes destinados a las líneas J y L (París Saint-Lazare), la tasa de entrega aumentará de 2 a 3 trenes al mes, lo que ahorrará entre 6 y 7 meses en el calendario inicial con el final de la entrega de trenes en septiembre de 2020.

En la línea P (Gare de l'Est), Île-de-France Mobilités también ha encargado 18 trenes de largo formato de Île-de-France que serán entregados entre octubre de 2020 y junio de 2021. Circularán en la rama París-Provins tan pronto como se electrifice en 2021. Los trenes tipo AGC de doble modo que circulan por esta rama se utilizarán entonces en la rama Paris-La Ferté Milon, sustituyendo a los trenes remolcados tipo RIB-RIO, que tienen más de 40 años.

El coste total de este nuevo pedido para 36 trenes es de 367 millones de euros, financiado al 100% por Île-de-France Mobilités.