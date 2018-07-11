Decisiones del Consejo de Movilidades de Île-de-France – 11 de julio de 2018
Aceleración de la renovación de los trenes de Île-de-France Mobilités y trenes RER
Decidido en 2016 por Valérie Pécresse, presidenta de la Región y de Île-de-France Mobilités, continúa el amplio plan para reemplazar y renovar los trenes regionales. Tras el lanzamiento, 5 años antes del calendario, de la convocatoria para sustituir a los trenes RER B, Île-de-France Mobilités ha encargado 36 nuevos trenes en la región de Île-de-France para las líneas J, L y P.
Para los 18 trenes destinados a las líneas J y L (París Saint-Lazare), la tasa de entrega aumentará de 2 a 3 trenes al mes, lo que ahorrará entre 6 y 7 meses en el calendario inicial con el final de la entrega de trenes en septiembre de 2020.
En la línea P (Gare de l'Est), Île-de-France Mobilités también ha encargado 18 trenes de largo formato de Île-de-France que serán entregados entre octubre de 2020 y junio de 2021. Circularán en la rama París-Provins tan pronto como se electrifice en 2021. Los trenes tipo AGC de doble modo que circulan por esta rama se utilizarán entonces en la rama Paris-La Ferté Milon, sustituyendo a los trenes remolcados tipo RIB-RIO, que tienen más de 40 años.
El coste total de este nuevo pedido para 36 trenes es de 367 millones de euros, financiado al 100% por Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités compromete 680 millones de euros para financiar los primeros 53 trenes de las líneas 15, 16 y 17 del Grand Paris Express
Île-de-France Mobilités, propietaria del metro Grand Paris Express, ha iniciado la adquisición de 53 trenes que circularán para 2024 en los primeros tramos de las nuevas líneas del metro de Île-de-France. El contrato con la Société du Grand Paris contempla la posibilidad de encargar hasta 133 trenes para la línea 15 y hasta 50 trenes para las líneas 16 y 17, por un importe aproximado de 1.300 millones de euros, financiados íntegramente por Île-de-France Mobilités.
Estos futuros metros existirán en dos versiones: una de 108 m y 6 coches para la línea 15, más frecuentada, y otra de 53 m y 3 coches para las líneas 16 y 17. Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 110 km/h en funcionamiento.
Esta adquisición complementa la adquisición de 1.100 millones de euros para 72 trenes "MP14" de 8 coches ya decidida por Île-de-France Mobilités para la línea 14.
El trazado de las líneas 15 sur, 16 y 17 del Grand Paris Express
La gama Navigo se ha enriquecido con dos nuevos Passes que simplifican la vida de los viajeros
Además de los pases Navigo existentes (día, semana, mes, anual), adaptados a las necesidades de los residentes de Île-de-France que viajan con frecuencia, Île-de-France Mobilités está creando dos nuevos Passes, "Navigo Liberté+" y "Navigo Easy", que simplificarán la vida de millones de usuarios ocasionales.
El "Navigo Liberté+" ofrecerá un servicio sin complicaciones, ideal para usuarios de billetes t+. Te permitirá viajar dentro del perímetro geográfico del billete t+ (metro, autobús, tranvía, RER en París) beneficiándote de la tarifa preferencial de un folleto desde el primer viaje (es decir, 1,49 € en lugar de 1,90 €). Con este nuevo billete, las conexiones de autobús-metro y tranvía-metro serán gratuitas. Por último, solo los viajes realizados serán facturados por domiciliación bancaria a final de mes. Este pase se puede recargar online y con una tarjeta clásica Navigo, por lo que no es necesario hacer cola en los puntos de venta cada mes.
El "Navigo Easy" está adaptado a las necesidades de viajeros ocasionales. Es una tarjeta sin contacto, vendida por 2 €, en la que se pueden cargar billetes de transporte dedicados a uso ocasional (billetes t+, pase de día Navigo, pase especial festivo nocturno, etc.). Este billete no requerirá ninguna suscripción ni condiciones especiales para ser respetado; además, al no ser nominativo, puede prestarse a otras personas.
Estos dos nuevos pases estarán disponibles en 2019. Irán reemplazando gradualmente los billetes magnéticos para reducir drásticamente su número.
A simple vista
La operación "todos juntos para el coche compartido" se extendió y extendió a días de picos de contaminación y interrupciones en el transporte
Lanzada el 1 de octubre de 2017, la operación "Todos juntos para el coche compartido" permitió subvencionar 130.000 viajes de coche compartido durante los primeros 6 meses (antes del periodo de huelga). En vista del aumento neto del coche compartido registrado en Île-de-France desde esa fecha, Île-de-France Mobilités amplía la operación "Todos juntos para el coche compartido" hasta el 31 de octubre de 2018.
El transporte compartido es una de las soluciones de movilidad activamente fomentadas por Île-de-France Mobilités para viajes diarios además de o en sustitución del transporte público, cuando este se ve interrumpido, con el fin de combatir los atascos y la contaminación del aire en Île-de-France.
Transporte gratuito para agentes de policía en Île-de-France
Por propuesta de Valérie Pécresse al Ministerio del Interior, 12.000 agentes de policía de Yvelines, Seine et Marne, Essonne y Val d'Oise , que aún no estaban preocupados por el transporte gratuito, podrán beneficiarse de la "Tarjeta de Tráfico Policial", equivalente al Paso anual Navigo. La emisión de esta instalación de tráfico se llevará a cabo de forma gradual a partir del 1 de septiembre de 2018.
Se unen a los 30.000 policías de París y la pequeña corona, que ya se beneficiaron de esta medida gracias a un acuerdo renovado en otoño de 2016 entre el Ministerio del Interior, la RATP, la SNCF, Optile y Île-de-France Mobilités.
Comodidad para los pasajeros: Île-de-France Mobilités invierte en + información y + servicios en las estaciones
Para facilitar la vida diaria de los pasajeros en la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités sigue invirtiendo en modernizar las estaciones con nuevos servicios (teleoperación, terminales de llamadas e información, refugios de nueva generación) y mejor información en tiempo real para los pasajeros.
Para 2019, 184 estaciones en la región de Île-de-France estarán equipadas con un sistema de teleoperación que ha demostrado su eficacia en las primeras estaciones equipadas. Para mejorar la comodidad de espera de los pasajeros en los suburbios exteriores, 12 estaciones que no dispongan de edificios o refugios para pasajeros en los andenes con destino a París estarán equipadas con refugios para 2019.
Île-de-France Mobilités ofrece 1.000 plazas de aparcamiento en las afueras de París para los suscriptores de Navigo
Para este otoño, casi 1.000 plazas de aparcamiento, repartidas en una docena de aparcamientos en las afueras de París, estarán disponibles para los usuarios del transporte público. Estos viajeros de Île-de-France, con un Navigo Pass, podrán beneficiarse de una suscripción de aparcamiento a un precio preferente para aparcar su vehículo en la entrada de la capital. Así podrán continuar su viaje fácilmente en transporte público sin problemas de tráfico o aparcamiento en París.
Se mejoraron 91 líneas de autobús adicionales en los suburbios interiores y exteriores y se renovaron fuertes compromisos para la red de París
La importante renovación de la red de autobuses de Île-de-France, lanzada en diciembre de 2016 por Valérie Pécresse, continúa. Esta reorganización debería permitir crear una red regional más equilibrada, adaptada a los retos de viaje de cada territorio, con el fin de mejorar la vida diaria de los pasajeros y sus condiciones de transporte. Con esto en mente, Île-de-France Mobilités ha votado a favor de numerosas medidas para poner en servicio la reorganización de la red de París antes de abril de 2019. Además, se han decidido reforzar los servicios de autobús para 91 líneas, así como la reestructuración de las líneas de autobús con vistas a la apertura de la extensión del tranvía 3b hasta Porte d'Asnières para los próximos meses.