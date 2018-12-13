Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 12 de diciembre de 2018
Más de 700 trenes nuevos o renovados encargados para la red de Île-de-France: ¡hecho!
En solo 3 años, Île-de-France Mobilités ha encargado y financiado más de 700 trenes nuevos o renovados. Esta inversión histórica de 10.000 millones de euros permite rejuvenecer una flota cuya edad media superaba los 30 años. Todos estos trenes y trenes RER estarán en circulación a finales de 2021. Mejorarán la regularidad de las líneas, la comodidad y la seguridad de los pasajeros en el día a día.
Charles de Gaulle Express: Île-de-France Mobilités da prioridad a la mejora de la línea B del RER
Para mejorar la operación y la calidad del servicio ofrecido a los 900.000 pasajeros diarios de esta línea, Île-de-France Mobilités ha llevado a cabo varias operaciones a gran escala con SNCF y RATP. El CDG Express, que utilizará en gran medida la infraestructura existente, podría afectar la operación de la línea B del RER y las líneas Transilien durante las obras y su puesta en marcha. Como resultado, Île-de-France Mobilités solicita al Estado que suspenda el trabajo en el CDG Express hasta que se den todas las garantías de que no habrá impacto en los pasajeros diarios, especialmente en el RER B.
Île-de-France Mobilités pondrá a prueba la implantación de guarderías en estaciones de tren
Las estaciones ocupan una posición estratégica en el corazón de los trayectos diarios de 3 millones de residentes de Île-de-France y son lugares propicios para el desarrollo de una variedad de servicios y tiendas. Para transformar estos espacios de movilidad en espacios reales para vivir, se benefician de un importante programa de remodelación (3.000 millones de euros para 2025): accesibilidad, creación de espacios Véligo, espacios conectados, aseos, espacios de coworking, desarrollo de tiendas, información para pasajeros, instalaciones de aparcamiento y recorrido, etc.
Île-de-France Mobilités ha decidido probar la instalación de guarderías en las estaciones a partir del inicio del curso escolar 2019. Un nuevo servicio que, si el experimento resulta concluyente, podría ofrecerse a los residentes de Île-de-France en varias estaciones de la región.
Presupuesto 2019: Inversiones cada vez más sostenidas
Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités, ha decidido mantener el ritmo de inversión para modernizar el sistema de billetes, seguir invirtiendo en nuevos trenes y trenes RER y renovaciones, y mantener el aumento de los servicios de autobús en todos los departamentos de la región.
Reforzar la oferta y facilitar los viajes
Île-de-France Mobilités ha presupuestado 133 millones de euros adicionales para 2019 para reforzar la oferta y facilitar los viajes, con más líneas de autobús en los suburbios exteriores, más frecuencias y más autobuses por la noche. 2019 también será el año de la puesta en marcha de la nueva rama del tranvía 4 hacia Montfermeil, el lanzamiento del nuevo servicio de alquiler a largo plazo de bicicletas eléctricas y la implementación del sistema que permite instalaciones gratuitas de park-and-ride (fuera de París).
Inversiones en aumento
El presupuesto de 2019 confirma el ritmo de la gran inversión realizada para mejorar los desplazamientos diarios en Île-de-France. En los últimos 3 años, se han puesto en servicio 252 trenes nuevos o renovados en la red de Île-de-France. En 2019, circularán 126 trenes nuevos con el objetivo de alcanzar 700 trenes nuevos o renovados para finales de 2021.
Además de estos, se añadirán más de 1.000 autobuses eléctricos para lograr una transformación energética de los autobuses como en ningún otro lugar de Europa. Contribuirán al esfuerzo sin precedentes para fortalecer la oferta de autobuses, creando o reforzando cerca de 500 líneas.
Transporte para todos
El presupuesto de 2019 confirma el compromiso de Île-de-France Mobilités de hacer accesible el transporte para todos los residentes de Île-de-France, con la continuación del programa de trabajo de accesibilidad de 1.400 millones de euros para hacer accesibles de forma independiente el 60% de las estaciones de la red ferroviaria de Île-de-France.