Decisiones del Consejo de Mobilités de Île-de-France – 12 de diciembre de 2018

Île-de-France Mobilités pondrá a prueba la implantación de guarderías en estaciones de tren

Las estaciones ocupan una posición estratégica en el corazón de los trayectos diarios de 3 millones de residentes de Île-de-France y son lugares propicios para el desarrollo de una variedad de servicios y tiendas. Para transformar estos espacios de movilidad en espacios reales para vivir, se benefician de un importante programa de remodelación (3.000 millones de euros para 2025): accesibilidad, creación de espacios Véligo, espacios conectados, aseos, espacios de coworking, desarrollo de tiendas, información para pasajeros, instalaciones de aparcamiento y recorrido, etc.

Île-de-France Mobilités ha decidido probar la instalación de guarderías en las estaciones a partir del inicio del curso escolar 2019. Un nuevo servicio que, si el experimento resulta concluyente, podría ofrecerse a los residentes de Île-de-France en varias estaciones de la región.