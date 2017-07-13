Descubre el mapa interactivo de las principales obras del verano de 2017

Mapa de los principales trabajos realizados en el verano de 2017
Los tranvías y metros se vieron poco afectados

¿Necesitas planificar tus viajes este verano? Île-de-France Mobilités está pensando en ti y te ofrece un mapa interactivo del trabajo realizado este verano. Averigua qué líneas se verán afectadas, pero también las fechas de inicio y finalización de los trabajos, así como las estaciones, estaciones y paradas cerradas. Cabe señalar que durante el periodo de construcción se pondrán a disposición autobuses de reemplazo, y que se reforzarán algunas líneas de tren y metro.

Solo una línea de metro se verá afectada por las obras, la línea 4, con el cierre de la estación Saint-Sulpice hasta el 31 de agosto, ya que los andenes deben ser modernizados para la futura automatización de la línea. Los tranvías 2 y 4 también estarán ligeramente afectados.

Menos impactante pero igual de importante, las obras de ampliación y construcción de las nuevas líneas de transporte continúan, sin repercusiones en la red.