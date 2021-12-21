El primer tren del tranvía T13 circula entre Saint-Germain y Saint-Cyr (pero sin pasajeros)
Un primer tren entre Les Portes Saint-Cyr y Lisière Péreire
Circulando vacío, a baja velocidad, y luego cada vez más rápido, en toda la parte ferroviaria de la línea: este es el programa para las próximas semanas para el primer tren del nuevo tranvía T13 que conectará, en el verano de 2022, las ciudades de Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye, pasando por las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.
El objetivo de estas pruebas, que comenzaron el 21 de diciembre, es realizar toda una serie de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del tranvía y su equipo: suministro eléctrico, sistema de frenos y funcionamiento de intersecciones, pasos a nivel y señalización luminosa...
El otro objetivo de estas pruebas: acostumbrar a los residentes locales y usuarios de la carretera a la presencia del tranvía en la línea, especialmente en los cruces.
El calendario hasta el verano
Hasta la primavera: la T13 realizará pruebas dinámicas, primero en la parte ferroviaria de la línea, luego en enero también en la parte urbana de la línea Saint-Germain-en-Laye, así como en la "comma" entre Les Portes de Saint-Cyr y la terminal.
En primavera, el T13 entrará en blanco de carrera. ¡El ensayo general es un auténtico ensayo general! Todos los trenes se ponen en condiciones reales de tráfico, parando en cada estación, pero siempre sin pasajeros a bordo. También se realizarán pruebas en situaciones degradadas.
Y por último, en el verano de 2022, tu tranvía T13 estará en servicio, listo para recibirte a diario.
El T13 en número
- Se esperan 21.000 pasajeros cada día
- 7 municipios atendidos
- 30 minutos entre el Saint-Germain RER y el Saint-Cyr RER