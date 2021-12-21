El primer tren del tranvía T13 circula entre Saint-Germain y Saint-Cyr (pero sin pasajeros)

Un primer tren entre Les Portes Saint-Cyr y Lisière Péreire

Circulando vacío, a baja velocidad, y luego cada vez más rápido, en toda la parte ferroviaria de la línea: este es el programa para las próximas semanas para el primer tren del nuevo tranvía T13 que conectará, en el verano de 2022, las ciudades de Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye, pasando por las ciudades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly y Versalles.

El objetivo de estas pruebas, que comenzaron el 21 de diciembre, es realizar toda una serie de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del tranvía y su equipo: suministro eléctrico, sistema de frenos y funcionamiento de intersecciones, pasos a nivel y señalización luminosa...

El otro objetivo de estas pruebas: acostumbrar a los residentes locales y usuarios de la carretera a la presencia del tranvía en la línea, especialmente en los cruces.