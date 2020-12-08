¡Descubre a los ganadores del Reto de Información al Pasajero 2020!

El podio del Desafío de Información al Pasajero 2020

La ceremonia de entrega de premios del desafío, durante la cual se desveló el podio, se celebró de forma remota el 8 de diciembre, en presencia de Jean-Louis Perrin, subdirector general de Île-de-France Mobilités. Fue una oportunidad para reunir a los actores de innovación y movilidad en Île-de-France.

A los tres ganadores se les ofreció la firma de un acuerdo de financiación con Île-de-France Mobilités que permitía experimentación y apoyo tipo coaching para probar su solución en la región de Île-de-France.