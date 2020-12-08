¡Descubre a los ganadores del Reto de Información al Pasajero 2020!
El podio del Desafío de Información al Pasajero 2020
La ceremonia de entrega de premios del desafío, durante la cual se desveló el podio, se celebró de forma remota el 8 de diciembre, en presencia de Jean-Louis Perrin, subdirector general de Île-de-France Mobilités. Fue una oportunidad para reunir a los actores de innovación y movilidad en Île-de-France.
A los tres ganadores se les ofreció la firma de un acuerdo de financiación con Île-de-France Mobilités que permitía experimentación y apoyo tipo coaching para probar su solución en la región de Île-de-France.
Descubre ahora el podio del desafío:
1er premio: Ezymob – Acompañamiento de personas con discapacidad visual en el transporte público
Solución para apoyar a personas con discapacidad visual en el transporte público (detección de puertas, asientos, etc.) basada en inteligencia artificial, abordando los problemas sociales de accesibilidad. El smartphone se convierte en los ojos del usuario y simples mensajes sonoros y visuales le alertan para que le guíen de forma autónoma en el transporte.
2º premio: Mon Copilote – Apoyo para usuarios en situación de dependencia de su movilidad
Solución para apoyar a usuarios en situación de dependencia (personas mayores y personas con movilidad reducida) en su movilidad mediante el contacto con un copiloto que ayuda a los usuarios durante todo su trayecto y en todos los modos de transporte. Una plataforma y un centro telefónico permiten a los usuarios ponerse en contacto con los guías.
3º premio: Uwinbike – Prueba de pedalear en bicicleta en los viajes de trabajo en casa
Solicitud para registrar los trayectos en bicicleta y proporcionar pruebas de pedaleo en los desplazamientos de trabajo desde casa como parte del paquete de movilidad sostenible. La solución también permite fomentar el uso de bicicletas en los desplazamientos y informarse sobre los ahorros de CO2.
¡Gracias y nos vemos el año que viene!
¡El equipo del desafío quiere agradecer a todos los participantes, así como a todos los que contribuyeron al éxito de esta segunda edición! Esperamos verte en 2021 para descubrir el tema de la próxima edición del Passenger Information Challenge.