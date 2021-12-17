Descubre el diseño de la línea 18 del metro
El diseño ganador es el número 3
Has elegido un metro 18 cuyo rostro afirma una fluidez refinada. Una identidad sencilla y fuerte, un metro abierto al exterior.
Tu futuro metro 18 de un vistazo
- Los primeros trenes saldrán de la fábrica en 2024
- Puesta en servicio para 2026 del primer tramo desde Massy-Palaiseau hasta CEA Saint Aubin, pasando por Palaiseau y Orsay - Gif
- La línea de metro 18 conectará finalmente el aeropuerto de Orly con Versailles Chantiers, es decir, 10 estaciones atendidas en 30 minutos
- Velocidad de hasta 100 km/h en modo automático sin conductor
- El intervalo entre trenes se reducía hasta 85 segundosdurante la hora punta
- Metros abiertos de longitud completa
- Hasta 350 pasajeros por tren