Descubre el diseño de la línea 18 del metro

El diseño ganador es el número 3

Has elegido un metro 18 cuyo rostro afirma una fluidez refinada. Una identidad sencilla y fuerte, un metro abierto al exterior.

La cara de la línea 18 del metro

Tu futuro metro 18 de un vistazo

  • Los primeros trenes saldrán de la fábrica en 2024
  • Puesta en servicio para 2026 del primer tramo desde Massy-Palaiseau hasta CEA Saint Aubin, pasando por Palaiseau y Orsay - Gif
  • La línea de metro 18 conectará finalmente el aeropuerto de Orly con Versailles Chantiers, es decir, 10 estaciones atendidas en 30 minutos
  • Velocidad de hasta 100 km/h en modo automático sin conductor
  • El intervalo entre trenes se reducía hasta 85 segundosdurante la hora punta
  • Metros abiertos de longitud completa
  • Hasta 350 pasajeros por tren