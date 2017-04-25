Descubre la nueva web de Vianavigo en vista previa y danos tu opinión

Tu opinión importa

Recibimos regularmente sus sugerencias por correo electrónico para mejorar los servicios de Vianavigo. La riqueza de vuestros comentarios nos dio una idea: ¿y si abriéramos un espacio de intercambio dedicado para optimizar este diálogo, permitiros probar nuestros sitios y aplicaciones en vista previa e informaros sobre las nuevas funciones que imaginan nuestros equipos? Así nació el Laboratorio Vianavigo. Este nuevo espacio de intercambio te permite ser el primero en descubrir todos los nuevos productos en desarrollo y probarlos antes de que se pongan en servicio. Para participar, nada podría ser más fácil: solo tienes que convertirte en tester de laboratorio registrándote en la web dedicada.