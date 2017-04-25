Descubre la nueva web de Vianavigo en vista previa y danos tu opinión
Tu opinión importa
Recibimos regularmente sus sugerencias por correo electrónico para mejorar los servicios de Vianavigo. La riqueza de vuestros comentarios nos dio una idea: ¿y si abriéramos un espacio de intercambio dedicado para optimizar este diálogo, permitiros probar nuestros sitios y aplicaciones en vista previa e informaros sobre las nuevas funciones que imaginan nuestros equipos? Así nació el Laboratorio Vianavigo. Este nuevo espacio de intercambio te permite ser el primero en descubrir todos los nuevos productos en desarrollo y probarlos antes de que se pongan en servicio. Para participar, nada podría ser más fácil: solo tienes que convertirte en tester de laboratorio registrándote en la web dedicada.
Evoluciona Vianavigo
The LAB by vianavigo, vuestro espacio colaborativo para mejorar nuestros servicios.
Podrás probar las nuevas funciones del sitio de Vianavigo , como la búsqueda de rutas accesibles para personas en silla de ruedas o la función de búsqueda de terminales Vélib y rutas ciclistas. Estas nuevas funciones también pueden probarse en smartphones mediante la aplicación Vianavigo Lab. Tu misión: probar y compartir tus comentarios, ideas y deseos con nosotros para que podamos desarrollar nuestros servicios.
¡Entonces únete ahora a la comunidad de Vianavigo Labtesters!