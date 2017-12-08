El tren REGIO 2N de nueva generación se despliega en la línea R
La REGIO 2N se emite por primera vez en la red de Île-de-France este viernes 8 de diciembre. Estos trenes de dos pisos de nueva generación reemplazarán gradualmente a los actuales trenes Z 2N de la línea R y ofrecerán a los 70.000 pasajeros que utilizan la línea un alto nivel de confort y servicio.
Los primeros 6 trenes entregados en diciembre circularán a partir del lunes 11 de diciembre entre Melun y Montereau (77). Para 2019 se desplegarán 42 nuevos trenes en la línea R. Este material rodante está financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités con un coste de 589 millones de euros.
La llegada de la REGIO 2N apoya aún más la Revolución del Transporte que actualmente se está desarrollando en las redes de trenes y RER de Île-de-France. En total, más de 700 trenes nuevos o renovados circularán en Île-de-France para 2021 con un coste de 10.000 millones de euros.
"Estos trenes nuevos, modernos, calefactados, climatizados, accesibles y seguros sustituyen a trenes que a veces tienen más de 50 años; es una verdadera revolución para la gente de Seine-et-Marne, que finalmente tendrá el nivel de comodidad que tiene derecho a esperar", explica Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités. "Gracias a estos trenes más fiables y eficientes, también deberían ver un aumento en la puntualidad de la línea, como señalan los pasajeros de la línea K, que da servicio al norte del departamento y que ha ganado 7 puntos en regularidad en 1 año con el despliegue de la Francilien."
Trenes cómodos...
Este proyecto de 589 millones de euros, financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités, ofrece a los residentes de Île-de-France un confort de viaje óptimo:
- Aire acondicionado
- Calefacción por suelo radiante
- Doble acristalamiento
- Enchufes eléctricos de 220V entre los asientos para cargar el móvil
- Espacios para bicicletas para usuarios que combinan tren y bicicleta
- Iluminación homogénea y relajante
- Una distribución espaciosa para facilitar la circulación entre los dos niveles
El compromiso de Île-de-France Mobilités con la accesibilidad continúa con la REGIO 2N, que es el primer equipamiento de dos niveles que cumple al 100% con las últimas normas europeas relativas a la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Dentro de los trenes, el movimiento de personas con movilidad reducida se facilitará en los pasillos gracias a las asas fijadas a los asientos. El tren también ofrece acceso llano a los andenes.
… y equipado con tecnología de última generación
La REGIO 2N está equipada con el Sistema de Información de Pasajeros a Bordo (SIVE) para proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre el trayecto en tiempo real: conexiones, tiempo de viaje, número de paradas, etc.
Ecoresponsable, ha sido diseñado para optimizar su rendimiento e impacto ambiental: un 15% menos de peso por pasajero, una reducción del 30% en el consumo energético, mejor aislamiento térmico, un sensor de concentración de CO2 para ajustar el caudal del aire acondicionado según el número de pasajeros a bordo, etc.
Por último, 25 cámaras de vigilancia a bordo en cada tren REGIO 2N garantizan la seguridad de los pasajeros.
Para más información sobre el proyecto REGIO 2N
pedido adicional de 9 trenes Regio 2N para completar las inversiones realizadas. La línea de tren N 73 tendrá nuevos trenes para 2021. Línea de tren D, 19 trenes nuevos desde finales de 2019. La línea de tren R 42 tiene nuevos trenes para 2019.