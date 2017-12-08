El tren REGIO 2N de nueva generación se despliega en la línea R

La llegada de la REGIO 2N apoya aún más la Revolución del Transporte que actualmente se está desarrollando en las redes de trenes y RER de Île-de-France. En total, más de 700 trenes nuevos o renovados circularán en Île-de-France para 2021 con un coste de 10.000 millones de euros.

"Estos trenes nuevos, modernos, calefactados, climatizados, accesibles y seguros sustituyen a trenes que a veces tienen más de 50 años; es una verdadera revolución para la gente de Seine-et-Marne, que finalmente tendrá el nivel de comodidad que tiene derecho a esperar", explica Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités. "Gracias a estos trenes más fiables y eficientes, también deberían ver un aumento en la puntualidad de la línea, como señalan los pasajeros de la línea K, que da servicio al norte del departamento y que ha ganado 7 puntos en regularidad en 1 año con el despliegue de la Francilien."