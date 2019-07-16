Despliegue de los nuevos pórticos de validación: la estación Saint-Lazare está equipada

Lucha contra el fraude

Los casos de fraude serán contabilizados, podrán ser monitorizados en tiempo real y serán objeto de una alerta ligera (y/o audible) cuando una persona que no haya validado su billete pase por la puerta.

Apoyo al desarrollo de la venta de billetes Navigo

La modernización de la venta de billetes en Île-de-France tomó forma en 2019 con la creación del Navigo Easy y el servicio Navigo Liberté+. Estas dos nuevas características han sido diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los llamados pasajeros "ocasionales" y para sustituir gradualmente los billetes de metro. La instalación de pórticos en estaciones que aún no están equipadas con ellos es necesaria para el desarrollo de estos nuevos servicios en toda la región de Île-de-France.

Para saber más sobre el desarrollo de la venta de billetes en Île-de-France, puedes consultar las noticias dedicadas al mismo.

Este nuevo equipo, cuya instalación está totalmente financiada por Île-de-France Mobilités con un presupuesto de 14 millones de euros, reemplazará a casi 1.800 torniquetes en las estaciones de Île-de-France, algunos de los cuales tienen más de 30 años.

Una configuración pensada de antemano para no afectar a los pasajeros

Como la estación de Saint-Lazare es la segunda estación más grande de Europa en términos de flujo de pasajeros después de la Gare du Nord, la implementación de los nuevos pasarelos ha sido diseñada para no afectar al desplazamiento de los pasajeros que utilizan regularmente sus líneas. Así, se instalaron y dejaron abiertas las pasarelas varias semanas antes de que entraran en servicio, para que los pasajeros se acostumbraran a su presencia, y se organizó una campaña informativa en los espacios de la estación.