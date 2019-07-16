Despliegue de los nuevos pórticos de validación: la estación Saint-Lazare está equipada
Nuevo equipamiento adaptado al flujo de pasajeros en la región de Île-de-France
Este equipo simplificará tu vida diaria. Diseñado para adaptarse a los grandes flujos de pasajeros en la región de Île-de-France, este nuevo equipamiento permitirá que:
Mejor gestión de los flujos
La elección de puertas pivotantes (y ya no "borrables") y una nueva tecnología de detección representan un salto tecnológico que permite una validación y paso más rápidos a través de las puertas. Además de ofrecer un rendimiento superior al modelo actual, adaptará su funcionamiento distinguiendo entre el tipo de viajero (adulto, niño y viajero con equipaje). En la estación de Saint-Lazare, la implementación del proceso de validación permitirá comprender mejor el uso de los diferentes espacios y líneas de transporte , con el fin de adaptar los servicios a los pasajeros.
Las puertas de validación están compuestas por los siguientes componentes:
- Puertas pivotantes
- Gestión del flujo
- Pasajes Ensanchados
- Lectura de billetes de transporte
- Fraude contabilizado
- Etcetera...
Los terminales de validación están compuestos por los siguientes elementos:
- Luz indicadora
- Pantalla táctil
- Validación magnética
- Etcetera...
Lucha contra el fraude
Los casos de fraude serán contabilizados, podrán ser monitorizados en tiempo real y serán objeto de una alerta ligera (y/o audible) cuando una persona que no haya validado su billete pase por la puerta.
Apoyo al desarrollo de la venta de billetes Navigo
La modernización de la venta de billetes en Île-de-France tomó forma en 2019 con la creación del Navigo Easy y el servicio Navigo Liberté+. Estas dos nuevas características han sido diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los llamados pasajeros "ocasionales" y para sustituir gradualmente los billetes de metro. La instalación de pórticos en estaciones que aún no están equipadas con ellos es necesaria para el desarrollo de estos nuevos servicios en toda la región de Île-de-France.
Para saber más sobre el desarrollo de la venta de billetes en Île-de-France, puedes consultar las noticias dedicadas al mismo.
Este nuevo equipo, cuya instalación está totalmente financiada por Île-de-France Mobilités con un presupuesto de 14 millones de euros, reemplazará a casi 1.800 torniquetes en las estaciones de Île-de-France, algunos de los cuales tienen más de 30 años.
Una configuración pensada de antemano para no afectar a los pasajeros
Como la estación de Saint-Lazare es la segunda estación más grande de Europa en términos de flujo de pasajeros después de la Gare du Nord, la implementación de los nuevos pasarelos ha sido diseñada para no afectar al desplazamiento de los pasajeros que utilizan regularmente sus líneas. Así, se instalaron y dejaron abiertas las pasarelas varias semanas antes de que entraran en servicio, para que los pasajeros se acostumbraran a su presencia, y se organizó una campaña informativa en los espacios de la estación.
También se realizaron varias pruebas en condiciones reales durante un periodo de una semana, en cada línea implicada y en diferentes momentos del día. Permitieron asegurar el correcto funcionamiento del sistema al activarse, pero también confirmar la fiabilidad y robustez de las puertas. Finalmente, la señalización de la estación ha sido adaptada para una orientación óptima de los pasajeros. A partir del 15 de julio, y inicialmente, la puesta en servicio de las nuevas grúas pórtico solo será parcialmente efectiva, fuera de las horas punta.
Para más información sobre la instalación de los nuevos pórticos en la estación de Saint-Lazare, puedes consultar la página dedicada en el blog de J Line.