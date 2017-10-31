Estaciones más modernas y accesibles
Numerosos proyectos comprometidos con la mejora de la accesibilidad de los pasajeros
La accesibilidad significa ofrecer más comodidad a todos los pasajeros: ascensores, zonas de recepción más anchas y legibles, rampas de acceso, mejor información para los pasajeros, etc.
La accesibilidad significa tener en cuenta todas las discapacidades, en todas las formas de transporte. Algunos ejemplos de acciones implementadas:
- El 100% de las estaciones de metro están equipadas con sistemas de información visual y auditiva en los andenes.
- En las líneas de metro 1, 2, 3, 5, 9, 13 y 14, los mapas de las líneas son dinámicos (con luz en cada estación). En estas líneas y en la línea 4, la siguiente estación se anuncia mediante un mensaje audible.
- Se pueden acceder a 379 líneas de autobús, así como el 100% de los tranvías y autobuses de Tzen.
- El transporte escolar para todos los alumnos, aprendices y estudiantes con discapacidad está garantizado: más de 10.000 alumnos utilizan este servicio de transporte cada día.
Île-de-France Mobilités apoya y participa en la financiación del servicio PAM, un servicio de transporte puerta a puerta bajo demanda, reservado para personas con una tarjeta de discapacidad de al menos un 80%, que no pueden utilizar el transporte público. Este servicio cuenta con un apoyo de 2 millones de euros por parte de la Región y funciona para todos los departamentos de Île-de-France.
Emisoras nuevas e innovadoras
Sigue en directo el número de espacios de microtrabajo en las estaciones de tren de Île-de-France
Para 2025, se destinarán 3.000 millones de euros a la modernización de las estaciones de Île-de-France. Más allá de la renovación de edificios, la ambición es integrar más comodidad y servicios:
- 200 estaciones en Île-de-France estarán equipadas con aseos para 2020 (todas estaciones con más de 5.000 pasajeros diarios).
- Espacios de microtrabajo (150 estaciones implicadas, incluyendo 70 desde 2017): espacios calefaccionados y cómodos equipados con Wi-Fi
- Tiendas y servicios
