Estaciones más modernas y accesibles

La accesibilidad significa ofrecer más comodidad a todos los pasajeros: ascensores, zonas de recepción más anchas y legibles, rampas de acceso, mejor información para los pasajeros, etc.

La accesibilidad significa tener en cuenta todas las discapacidades, en todas las formas de transporte. Algunos ejemplos de acciones implementadas:

El 100% de las estaciones de metro están equipadas con sistemas de información visual y auditiva en los andenes.

en los andenes. En las líneas de metro 1, 2, 3, 5, 9, 13 y 14, los mapas de las líneas son dinámicos (con luz en cada estación). En estas líneas y en la línea 4, la siguiente estación se anuncia mediante un mensaje audible.

Se pueden acceder a 379 líneas de autobús, así como el 100% de los tranvías y autobuses de Tzen.

El transporte escolar para todos los alumnos, aprendices y estudiantes con discapacidad está garantizado: más de 10.000 alumnos utilizan este servicio de transporte cada día.

Île-de-France Mobilités apoya y participa en la financiación del servicio PAM, un servicio de transporte puerta a puerta bajo demanda, reservado para personas con una tarjeta de discapacidad de al menos un 80%, que no pueden utilizar el transporte público. Este servicio cuenta con un apoyo de 2 millones de euros por parte de la Región y funciona para todos los departamentos de Île-de-France.