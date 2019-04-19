Transbordadores autónomos probados en París La Défense

Tras la demostración del transbordador autónomo realizada en las últimas semanas en el Pont Charles de Gaulle (12 de París) con la RATP y la ciudad de París, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) continúa su enfoque innovador hacia la nueva movilidad experimentando durante 6 meses con vehículos autónomos en la Esplanada de La Défense. Este servicio ofrecerá un viaje sin agente a bordo, algo inédito en el mundo.

Actualmente se están considerando dos rutas: una entre semana que da servicio a los barrios de Valmy y Faubourg de l'Arche desde la Grande Arche de la Défense y la segunda que recorre la Esplanada de La Défense los fines de semana y festivos.

"Con la Revolución del Transporte que inicié hace más de un año, he decidido dar prioridad a la innovación para mejorar la vida diaria de los pasajeros de Île-de-France. Este experimento es la concretización de este enfoque innovador para preparar el futuro de la movilidad en Île-de-France. Ofrecerá un servicio pionero mundial en total autonomía en un espacio público, sin la presencia de un agente a bordo del vehículo", explica Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y de la región de Île-de-France.