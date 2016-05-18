Trenes en la línea C con los colores del Palacio de Versalles
Las decoraciones elegidas para esta segunda edición evocan la riqueza de la finca de Versalles. La decoración se adapta a la configuración del tren y generalmente se aligera para adaptarse al nuevo diseño interior, colorida y luminosa. Ofrecen nuevas perspectivas en el tren.
La modernización y laminado de estos cinco trenes con un film plástico de alta tecnología son llevados a cabo por el SNCF industrial technicentre en Saint-Pierre-des-Corps.
Concéntrate en las decoraciones elegidas
Los jardines del castillo son más valorados, y la famosa cuenca de Latona, inaugurada en mayo de 2015 tras dos años de restauración, ha sublimado notablemente uno de los compartimentos del tren.
Gracias al patrocinio de la Fundación Philantropia, la Cuenca y los Parterres de Latona, obras maestras de los jardines de Versalles, renacieron en mayo de 2015. Esta restauración excepcional requirió una sinergia notable de conocimientos.
Y otros lugares imprescindibles: la Sala de los Espejos y la Galería de las Batallas, el dormitorio de la Reina del Petit Trianon, el Templo del Amor y el Belvedere de la finca de María Antonieta, el peristilo del Gran Trianon o la Biblioteca de Luis XVI...
Estos 5 trenes cruzarán diariamente 36 estaciones RER C y 5 departamentos (París, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines).
Esta operación tiene como objetivo hacer que las condiciones de viaje sean más agradables para los pasajeros, ya sean turistas o usuarios diarios de la línea C para ir a estudiar o trabajar.
Esta colaboración pretende promover Versalles como destino de una manera original, tanto para el público potencial de Île-de-France como para el público turístico.