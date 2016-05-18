Trenes en la línea C con los colores del Palacio de Versalles

Los jardines del castillo son más valorados, y la famosa cuenca de Latona, inaugurada en mayo de 2015 tras dos años de restauración, ha sublimado notablemente uno de los compartimentos del tren.

Gracias al patrocinio de la Fundación Philantropia, la Cuenca y los Parterres de Latona, obras maestras de los jardines de Versalles, renacieron en mayo de 2015. Esta restauración excepcional requirió una sinergia notable de conocimientos.

Y otros lugares imprescindibles: la Sala de los Espejos y la Galería de las Batallas, el dormitorio de la Reina del Petit Trianon, el Templo del Amor y el Belvedere de la finca de María Antonieta, el peristilo del Gran Trianon o la Biblioteca de Luis XVI...