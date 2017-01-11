Los trenes de nueva generación circularán por las líneas D y E
Para Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités: "Esta decisión de la SNCF es el resultado de una orden histórica de Île-de-France Mobilités, tomada en julio de 2016 para implementar la Revolución del Transporte. Se adquirirán o renovarán más de 700 trenes para modernizar el material rodante actual, que tiene una antigüedad media de más de 30 años. Es la vida diaria de los residentes de Île-de-France y de los pasajeros de las líneas D y E la que cambiará. A partir de 2021, descubrirán trenes de nueva generación, más seguros y fiables, pero también más cómodos y regulares. Los efectos positivos de este pedido también se notarán en el resto de la red: el 15% del tráfico RER A se transferirá a la línea extendida E, que está prevista para ser entregada en 2022 a Nanterre, y luego en 2024 a Mantes-la-Jolie. »
Un tren de alto rendimiento y más funcional
Alstom, en un consorcio con Bombardier, diseñará y suministrará la nueva generación de equipos. Alrededor de 2.000 personas trabajarán en este proyecto y se asegurarán más de 8.000 empleos en Francia dentro del sector ferroviario.
Este tren, llamado X'Trapolis Cityduplex , podrá transportar hasta 1860 pasajeros en la versión de 130 m. Varias innovaciones reducirán el consumo energético en un 25% en comparación con generaciones anteriores de equipos.
Este tren "boa" es completamente abierto (sin separación entre los vagones), facilitando el movimiento de pasajeros dentro de los trenes.
En cada uno de los vagones finales, los andenes permiten un acceso directo y rápido para los usuarios de sillas de ruedas a sus espacios dedicados.
El aire acondicionado, la iluminación y los asientos han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de confort.