Los trenes de nueva generación circularán por las líneas D y E

Un tren de alto rendimiento y más funcional

Alstom, en un consorcio con Bombardier, diseñará y suministrará la nueva generación de equipos. Alrededor de 2.000 personas trabajarán en este proyecto y se asegurarán más de 8.000 empleos en Francia dentro del sector ferroviario.

Este tren, llamado X'Trapolis Cityduplex , podrá transportar hasta 1860 pasajeros en la versión de 130 m. Varias innovaciones reducirán el consumo energético en un 25% en comparación con generaciones anteriores de equipos.

Este tren "boa" es completamente abierto (sin separación entre los vagones), facilitando el movimiento de pasajeros dentro de los trenes.

En cada uno de los vagones finales, los andenes permiten un acceso directo y rápido para los usuarios de sillas de ruedas a sus espacios dedicados.

El aire acondicionado, la iluminación y los asientos han sido diseñados para ofrecer un alto nivel de confort.