Nuevos trenes para pasajeros en las líneas N y D para 2021

Entre finales de 2019 y 2021, todos los trenes en circulación (VB2N) en la línea N serán reemplazados por Regio2N. Estos nuevos trenes podrán cubrir todas las necesidades de la red desde la estación de Montparnasse para los 117.000 pasajeros de la región de Île-de-France que la utilizan cada día.

La línea R también verá su material rodante reemplazado gradualmente al 100% por nuevos trenes Regio2N desde enero de 2018 hasta 2019. Y otros trenes podrían desplegarse para 2021 en la línea D del RER entre Juvisy y Corbeil-Malesherbes.

Sin embargo, el despliegue de estos nuevos trenes en esta rama dependerá de la decisión, prevista para finales de 2017, de reconfigurar el servicio de la línea D en esta zona sur a partir de 2019.

En 2021, más de 200.000 pasajeros de la región de Île-de-France viajarán diariamente a bordo de estos 125 trenes modernos, cómodos y espaciosos, diseñados para satisfacer sus necesidades.