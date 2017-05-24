Nuevos trenes para pasajeros en las líneas N y D para 2021
"Este nuevo pedido para más Regio2N forma parte de la Revolución del Transporte a la que me comprometí hace más de un año y medio, con el objetivo en particular de reemplazar o renovar más de 700 trenes en 5 años. Estas inversiones masivas son esenciales para mejorar la regularidad de nuestras líneas de tren y el confort diario de los pasajeros de Île-de-France", dijo Valérie Pécresse.
Nuevos trenes para mayor comodidad
Estos nuevos trenes ofrecen espacios más amplios gracias a la ausencia de tabiques interiores. Este desarrollo permite satisfacer las necesidades de optimizar el movimiento de pasajeros en el tren y nivelar la accesibilidad desde los andenes para personas con movilidad reducida. La información y la seguridad de los pasajeros no deben quedarse atrás, ya que cada tren está equipado con pantallas informativas y protección por vídeo.
Tres líneas equipadas para 2021
Despliegue de nuevos trenes Régio 2N en las líneas D, N y R. El tren N 69 nuevos trenes para 2021, un nuevo pedido por 1.100 millones de euros. Tren D, 14 trenes nuevos para 2021. R, 42 trenes nuevos para 2021. Île-de-France Mobilités financia la renovación de los trenes al 100%.
Entre finales de 2019 y 2021, todos los trenes en circulación (VB2N) en la línea N serán reemplazados por Regio2N. Estos nuevos trenes podrán cubrir todas las necesidades de la red desde la estación de Montparnasse para los 117.000 pasajeros de la región de Île-de-France que la utilizan cada día.
La línea R también verá su material rodante reemplazado gradualmente al 100% por nuevos trenes Regio2N desde enero de 2018 hasta 2019. Y otros trenes podrían desplegarse para 2021 en la línea D del RER entre Juvisy y Corbeil-Malesherbes.
Sin embargo, el despliegue de estos nuevos trenes en esta rama dependerá de la decisión, prevista para finales de 2017, de reconfigurar el servicio de la línea D en esta zona sur a partir de 2019.
En 2021, más de 200.000 pasajeros de la región de Île-de-France viajarán diariamente a bordo de estos 125 trenes modernos, cómodos y espaciosos, diseñados para satisfacer sus necesidades.