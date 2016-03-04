Trabajos preparatorios y desviación de la red para facilitar la construcción del tranvía 9
El trabajo preparatorio es un paso esencial al inicio del proyecto. El objetivo es liberar las zonas afectadas por el desarrollo del tranvía (retirada del mobiliario urbano, etc.) y desarrollar los carriles viales: creación de carriles temporales, instalación de señalización para zonas de construcción, semáforos e iluminación temporal.
Tras los trabajos preparatorios, las redes subterráneas (alcantarillado, agua potable, electricidad, gas, redes de telecomunicaciones) deben ser trasladadas para que sigan siendo accesibles para su mantenimiento, mantenimiento y renovación mientras el tranvía esté en funcionamiento.
Los trabajos preparatorios y la desviación de la red se repartirán a lo largo de poco más de un año para dar paso a la construcción del tranvía.
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), propietaria del proyecto del tranvía 9, garantiza la correcta organización de las intervenciones optimizando el calendario para la realización de los trabajos y así limitar al máximo las molestias para los residentes locales
Proyecto del tranvía 9
Para 2020, un tranvía conectará la Porte de Choisy en París con el centro de Orly en 30 minutos. El tranvía 9 París-Orly ciudad se construirá parcialmente sobre la carretera departamental 5 y servirá a seis municipios: París 13, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais y Orly. Objetivos: mejorar las condiciones de transporte de los habitantes y apoyar el desarrollo de los municipios a lo alcance de la ruta. Se espera que entre 70.000 y 80.000 pasajeros diarios circulen en esta línea de 10 km.
Un nuevo modo de transporte en la RD 5: el tranvía
Con más de 57.000 pasajeros diarios (en la línea 183) entre Porte de Choisy y el aeropuerto de Orly, el uso del modo "autobús" está alcanzando su límite en cuanto a capacidad.
Esta observación, así como los numerosos proyectos de desarrollo en este sector, hacen necesario crear un nuevo medio de transporte entre París y Orly.
Un proyecto decisivo para el futuro del territorio
En la parte occidental del Val-de-Marne, a lo largo de la carretera departamental nº5 (anteriormente RN 305), el territorio entre París y Orly está experimentando un desarrollo creciente. Para 2020, nuevos habitantes, nuevas empresas y nuevas instalaciones habrán llegado para reforzar su dinamismo.