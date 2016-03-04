Trabajos preparatorios y desviación de la red para facilitar la construcción del tranvía 9

Tras los trabajos preparatorios, las redes subterráneas (alcantarillado, agua potable, electricidad, gas, redes de telecomunicaciones) deben ser trasladadas para que sigan siendo accesibles para su mantenimiento, mantenimiento y renovación mientras el tranvía esté en funcionamiento.

Los trabajos preparatorios y la desviación de la red se repartirán a lo largo de poco más de un año para dar paso a la construcción del tranvía.

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), propietaria del proyecto del tranvía 9, garantiza la correcta organización de las intervenciones optimizando el calendario para la realización de los trabajos y así limitar al máximo las molestias para los residentes locales