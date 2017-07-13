Scooters de autoservicio durante todo el verano en Châtillon y Montrouge

Los scooters están conectados a una aplicación para smartphone, que permite localizarlos, desbloquearlos y rastrearlos . Las tarifas que se cobran durante la fase experimental son, como poco, atractivas: los 15 minutos del primer viaje son gratuitos. Luego costará 0,99 € por 2 horas y 9,99 € por 50 horas.

Este experimento pretende proponer una solución concreta e innovadora para mejorar el tráfico y el aparcamiento durante las obras del Grand Paris Express. Si resulta exitoso, el sistema se desplegará a mayor escala.