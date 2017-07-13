Scooters de autoservicio durante todo el verano en Châtillon y Montrouge
¡Entusiastas del esquí urbano, alegraos! La Société du Grand Paris y Île-de-France Mobilités te ofrecen scooters conectados especialmente diseñados para trayectos cortos durante todo el verano. Cuarenta dispositivos estarán disponibles hasta finales de agosto. Se instalarán cinco terminales en Châtillon y tres en Montrouge.
Alquila tus scooters por una hora o por un día
Los scooters están conectados a una aplicación para smartphone, que permite localizarlos, desbloquearlos y rastrearlos . Las tarifas que se cobran durante la fase experimental son, como poco, atractivas: los 15 minutos del primer viaje son gratuitos. Luego costará 0,99 € por 2 horas y 9,99 € por 50 horas.
Este experimento pretende proponer una solución concreta e innovadora para mejorar el tráfico y el aparcamiento durante las obras del Grand Paris Express. Si resulta exitoso, el sistema se desplegará a mayor escala.
Una respuesta concreta al problema de la última milla
Durante la fase de la línea 51, la Société du Grand Paris y Île-de-France Mobilités están probando soluciones innovadoras con el objetivo de facilitar el viaje diario y ofrecer a los usuarios formas suaves de movilidad, cerca de su lugar de trabajo o de su hogar.
La solución propuesta por Knot forma parte de este marco, respondiendo al problema de la última milla a recorrer tras haber utilizado el transporte público (metro, RER, autobús, tranvía, tren). Así, un residente de la capital que trabaje en Montrouge podrá usar un scooter desde las estaciones de metro de Chatillon-Montrouge (línea 13) y Mairie de Montrouge (línea 4) y llegar a su lugar de trabajo en solo unos minutos.