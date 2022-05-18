Bajarse bajo demanda en los autobuses después de las 22:00 es posible en cualquier parte de Île-de-France
"Señor, ¿puede detenerme en la planta de la rue des Peupliers?"
Ahora puedes hacer esta solicitud cada noche a partir de las 22: 00 en autobuses de Île-de-France.
Tras haber sido probado en diferentes territorios, el descenso bajo demanda se generaliza ahora a toda Île-de-France.
¿Qué es el descenso bajo demanda?
Esta es la posibilidad de pedir a tu conductor que te pare lo más cerca posible de tu destino, entre dos paradas.
¿Por qué parar entre dos paradas de autobús?
Por la noche, conducir solo (o solo) por calles desiertas puede resultar desagradable. Por eso, es para combatir esta sensación de inseguridad que Île-de-France Mobilités despliega el descenso bajo demanda.
¿Puedo bajarme donde quiera?
Sí. Y no :)
La parada solicitada debe estar en la ruta de la línea. Y el punto exacto de descenso, ¡el conductor decidirá! Por supuesto, lo más cerca posible de tu destino, pero también bien iluminado, con buena visibilidad y un sendero peatonal cerca.
¿Cómo indico dónde quiero bajar?
Solo tienes que avisar al conductor, al menos una parada antes de tu destino. Te sugerirán el mejor lugar para bajar del autobús de forma segura.