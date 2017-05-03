Desarrollo progresivo de los billetes intermodales

Con la excepción de ciertos billetes RATP y SNCF que podían usarse de forma indiferente en el metro o RER de París en las redes de uno u otro de estos operadores, los billetes eran específicos de una red determinada. No podían usarse en la red de otro operador. No existía una armonización general de tarifas por modalidad: las tarifas para los autobuses privados diferían de las de los autobuses operados por la RATP.

Desarrollo de las suscripciones intermodales zonales

La integración y armonización tarifaria se ha ido desarrollando gradualmente, con la creación de nuevos billetes, que permiten a los pasajeros:

para usar diferentes modos en relación con un único billete,

para usar el mismo ticket en varias rutas, independientemente del operador que lo opere.

Primer billete intermodal: la tarjeta Orange mensual

Creada en 1975, la Tarjeta Naranja mensual (ahora el pase Navigo) permite a su titular viajar ilimitado por todas las redes de transporte dentro de la zona de validez suscrita.

Rápidamente tuvo un gran éxito, tanto que en 1976 y 1982 se crearon las versiones anual (originalmente llamada "Carte Intégrale") y semanal de esta suscripción.

Las entradas de Mobilis y su versión para jóvenes (el fin de semana de Ticket Jeunes), que son similares a las Tarjetas Naranjas de día, se crearon en 1985 y 1995 respectivamente.

Creación de las suscripciones a Imagine R en 1998

Para alumnos y estudiantes, las suscripciones Imagine R se venden a mitad de precio que las "tarjetas Integral" (versión anual de la tarjeta Naranja). Permiten una movilidad ilimitada en las zonas suscritas y se benefician, desde el principio, de la "deszonificación" (la posibilidad de desplazarse por toda la región) durante los fines de semana y festivos. La deszonificación se extendió a las breves vacaciones escolares desde el otoño de 2001 y a los meses de julio y agosto desde el verano de 2004.

A partir del curso 2015-2016, los paquetes Imagine R School y Student pasarán a ser "todas las zonas" (acceso a toda la región de Île-de-France por el precio de un antiguo paquete de dos zonas). Así, en cuanto al servicio ofrecido, Imagine R va claramente más allá de las suscripciones preexistentes a escuelas en autobús y tren (que solo permiten un viaje ida y vuelta por día de escolarización en el trayecto de educación en casa) y se posiciona como un incentivo para la movilidad de los jóvenes.

Creación de los paquetes Solidarité Transport en 2004 y del paquete Gratuity en 2007

Los paquetes de Solidarité Transport (conocidos desde septiembre de 2015 como paquetes Navigo Solidarity) están reservados para beneficiarios de ciertos beneficios sociales mínimos. Son similares a las tarjetas Orange (ahora pases Navigo) pero se venden con un 50% de descuento. En 2006, la tasa de reducción subió al 75%.

Se ha dado un paso adicional con la creación del pase Gratuité (ahora llamado pase Navigo Gratuité). Distribuida gratuitamente a personas con recursos muy limitados, permite viajes ilimitados en todas las zonas.

Creación de los paquetes Amatista en 2013

La última incorporación a la gama de suscripciones zonales, los abonos Amethyst sustituyen a las antiguas suscripciones Emeraude, Améthyste gratuité y Rubis, que solo daban acceso a los servicios de ciertos operadores (redes RATP y SNCF en París para Emeraude, redes RATP y SNCF en toda la región de Île-de-France para Améthyste gratuité, líneas operadas por operadores privados para la tarjeta Rubis).

Desarrollo de la intermodalidad de billetes simples

Además de las suscripciones, los tickets individuales también avanzan hacia una mayor integración.

Creación de la conexión entre el tren y el metro desde 1995

Los billetes Origen-Destino (O-D) de tren-RER incluyendo París incluyen ahora sistemáticamente un suplemento urbano. Esto permite al pasajero acceder al metro a una tarifa inferior a la suma del antiguo billete O-D y el billete de metro que tuvo que pagar previamente para hacer un transbordo tren-metro.

Creación de los tickets t y t+ en 2003 y 2007

La gradual armonización de tarifas entre las líneas de autobús de la RATP y las líneas privadas llevó a la creación del billete t en 2003. Ahora permite que todas las líneas de autobús regulares se utilicen indiscriminadamente, a razón de un billete T por cada 5 tramos recorridos (es decir, unos 12,5 km).

El último cambio significativo hasta la fecha, el billete t pasó a llamarse t+ en 2007. Un billete único t+ ahora te permite hacer un viaje completo en autobús sin límite de distancia (sin necesidad de seccionar), y hacer conexiones con otros autobuses y tranvías urbanos durante 1 hora y 30 minutos después de la primera validación.

Se hacen peticiones regulares de mayor intermodalidad con billetes individuales, con los pasajeros en particular cuestionando la falta de integración tarifaria entre autobús y tren (metro / tren-RER).

Cuando se crearon las conexiones ferrocarril-metro y el billete t+, surgió la cuestión de ampliar la posibilidad de conexión con autobuses. Sin embargo, esta opción no se eligió porque habría supuesto un coste financiero adicional muy significativo para Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y sus autoridades locales, o habría implicado fijar el precio de estos billetes intermodales a un nivel más alto. Este precio elevado habría penalizado a los pasajeros que no tuvieran acceso a las conexiones bus-ferrocarril.

Sin embargo, el proyecto de Unidades de Transporte en el que trabaja Île-de-France Mobilités podría, a medio plazo, responder a la demanda de mayor intermodalidad.

Hacia "Todos los teletickets"

La migración de billetes de transporte a la venta electrónica representa un avance innegable en cuanto a comodidad para el usuario y ofrece ventajas significativas para el servicio postventa. Desde principios de los 2000, ha ganado todos los paquetes de una semana o más:

Migración de la tarjeta Intégrale en 2001

Migración del estudiante Imagine R en 2002 y de la escuela Imagine R en 2003

Migración gradual de las tarjetas Naranja de 2004 a 2009

Migración de los paquetes de Transporte Solidaridad y Transporte Gratuito en 2008

Sustitución de los billetes históricos de Amethyst por pases de Amethyst en la tarjeta Navigo en 2013/2014.

Pero más allá de las contribuciones a la facilidad de uso, la migración a la venta de billetes electrónicos es la clave para un nuevo paso en términos de intermodalidad.

La creación del suplemento de viaje el 1 de enero de 2013 es una primera señal de ello, ya que ahora es posible cargar un abono y un billete válido para un viaje ferroviario específico en la misma tarjeta contactless, mientras que antes era necesario acumular el material y alternar entre tarjetas electrónicas para viajar dentro de las áreas de validez del pase, y cupón magnético, para viajes fuera de las áreas de validez de su pase.

Mucho más ampliamente, Île-de-France Mobilités está estudiando actualmente un proyecto para modernizar la venta de billetes que augura una nueva libertad para los viajeros ocasionales. La ambición es sustituir los billetes por una cartera electrónica dedicada al transporte de tarjetas sin contacto: el saldo cargado en la tarjeta se debitará a medida que se realicen los viajes, con validaciones que permitan identificar las etapas de la ruta y los modos utilizados. Así, los usuarios de billetes individuales podrán tener, al igual que los paquetes, un billete completamente intermodal.