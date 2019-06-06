Con Navigo Easy, ¡el billete de cartón es un éxito!
Con Navigo Easy, los billetes en papel pronto serán cosa del pasado.
A partir del 12 de junio, un nuevo pase de viaje llegará a tu bolsillo: Navigo Easy. Es una tarjeta sin contacto y reutilizable que puede almacenar simultáneamente varios tipos diferentes de ticket. Navigo Easy irá sustituyendo gradualmente el billete de banda magnética de un solo uso.
Infografía: Olvídate de los tickets de papel y tómatelo con calma. Prueba Navigo Easy, el nuevo pase de viaje para viajes ocasionales.
¿Por qué elegir Navigo Easy?
- Es más fácil de usar, más fiable y, sobre todo, más cómodo. Con un Navigo Easy puedes cargar varios billetes de transporte en un solo pase (billete simple t+, tarifa completa o reducida "carnet", billete Navigo Day, OrlyBus y RoissyBus).*
- Vendido en estaciones por 2 €, puedes cargar entradas en las máquinas o mostradores de todas las estaciones de la región de París.
- Puedes prestar o pasar un Navigo Easy a otra persona. Durante un viaje, cada pasajero debe tener y validar su propio pase, por lo que varias personas no pueden viajar simultáneamente con el mismo pase.
¿Para quién es Navigo Easy?
El Navigo Easy pass está pensado principalmente para quienes viajan ocasionalmente y para turistas. Ahora pueden desplazarse por la red de transporte de la región de París con una tarjeta inteligente moderna.
* El Navigo Easy pass no reemplazará inmediatamente todos los billetes en papel. Los billetes Origin-Destination en toda la región y el pase "Paris Visite" seguirán utilizando el formato de banda magnética. A largo plazo, el objetivo sigue siendo pasar a una venta de billetes 100% sin contacto.
¡Un nuevo pase y, próximamente, nuevos servicios!
Navigo Easy forma parte del ambicioso programa de modernización de los billetes de transporte, promovido por Île-de-France Mobilités desde 2015 y llevado a cabo junto con la RATP y la SNCF y empresas de transporte de "Optile" y "GIE Comutitres".
Este programa está diseñando nuevos servicios de venta de billetes que son más flexibles y mejor adaptados a las últimas tendencias de consumo, como las compras online y el uso de smartphones. Está vinculado a la mejora de las puertas de venta de billetes y los validadores en estaciones de toda la región de Île-de-France.
En 2019, este programa verá el lanzamiento del Navigo Easy pass y el servicio Navigo Liberté +, así como la compra y validación de entradas directamente en un smartphone a partir de septiembre, al inicio del curso escolar.