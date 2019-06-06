Con Navigo Easy, ¡el billete de cartón es un éxito!

¿Cuáles son sus ventajas?

Más fácil de usar, más fiable y, sobre todo, más práctico, el pase Navigo Easy permite cargar, en un solo dispositivo, varios billetes de transporte (billete simple t+, libreta de billetes con tarifa completa o reducida, pase diario Navigo, billetes OrlyBus y RoissyBus). *

el pase Navigo Easy permite cargar, en un solo dispositivo, varios billetes de transporte (billete simple t+, libreta de billetes con tarifa completa o reducida, pase diario Navigo, billetes OrlyBus y RoissyBus). * Vendido en estaciones por 2 €, puede recargarse en dispositivos de venta o en las taquillas de todas las estaciones y estaciones de Île-de-France.

de todas las estaciones y estaciones de Île-de-France. Navigo Easy no es nominativo y puede prestarse o transferirse a cualquier otra persona. Durante un viaje, cada viajero debe tener y haber validado su pase: varias personas no pueden viajar simultáneamente con el mismo pase.

¿Para quién es el Navigo Easy pass?

El Navigo Easy pass está pensado principalmente para viajeros ocasionales y turistas que pasan por allí, quienes podrán viajar más fácilmente por la red de transporte de Île-de-France con un medio moderno.



* En el lanzamiento, el Navigo Easy pass no sustituye a todos los billetes de cartón. Los billetes Origen/Destino para Île-de-France y Paris Visite seguirán existiendo en formato magnético. A largo plazo, sin embargo, el objetivo es pasar a un 100% de venta de billetes sin contacto.

Un pasado nuevo... ¡Y pronto nuevas ofertas!

Navigo Easy forma parte del ambicioso programa de modernización de los billetes de transporte, impulsado por Île-de-France Mobilités desde 2015 y llevado a cabo con la participación de operadores de la RATP y SNCF, empresas de la organización Optile y GIE Comutitres.



Este programa consiste en diseñar nuevas ofertas de servicio de venta de billetes, más flexibles y mejor adaptadas a las nuevas tendencias de consumo de los usuarios (compras online, uso de smartphones, etc.) y en relación con la renovación de equipos de venta de billetes en estaciones y estaciones de la región de Île-de-France (nuevas puertas y validadores, etc.).



En 2019, este programa tomará forma con el lanzamiento del pase Navigo Easy y el servicio Navigo Liberté +, pero también con la posibilidad de comprar y validar tus billetes de transporte directamente en tu smartphone desde el inicio del curso escolar.



Consulta el Navigo Easy flyer