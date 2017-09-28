Fomentando el carpooling y revolucionando la oferta gracias a la tecnología digital

Desarrollo del coche compartido: compromisos asumidos por Île-de-France Mobilités hace más de un año

Tras una mesa redonda que reunió a todos los actores del coche compartido en junio de 2016, Île-de-France Mobilités se comprometió a:

Apoyar a las empresas de coche compartido de "corta distancia", facilitar el acceso a la oferta integrando un modo de búsqueda "coche compartido", complementario al transporte público, en su planificador de rutas Vianavigo, y crear espacios reservados para el coche compartido en las instalaciones de Park and Ride. Hoy, Île-de-France Mobilités presenta las acciones concretas que hacen posible cumplir estos tres compromisos.

Hay muchas plazas de aparcamiento para los que comparten coche

Ya se han construido 5.000 nuevas plazas de aparcamiento Park and Ride desde 2016 cerca de las estaciones. Para 2021, se crearán un total de 10.000 nuevas plazas de aparcamiento etiquetadas. En estos nuevos aparcamientos, Île-de-France Mobilités reserva espacios dedicados al coche compartido. Sistemas como la doble validación simultánea de la tarjeta Navigo permitirán aplicar una tarifa reducida a los que comparten coche. Esto ya ocurre, por ejemplo, en las instalaciones de aparcamiento y viaje de las estaciones Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77), Lieusaint-Moissy (77) y Souppes-Château-Landon (77).