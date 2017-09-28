Fomentando el carpooling y revolucionando la oferta gracias a la tecnología digital
Compartir coche para reducir los atascos y la contaminación
"Con 16 millones de viajes diarios por las carreteras de la región de Île-de-France y 250 kilómetros de atascos cada día, decidí abordar los atascos y la lucha contra la contaminación del aire durante más de un año. El desarrollo del coche compartido puede contribuir a esto. De hecho, demasiados conductores siguen solos en sus coches por la mañana para ir a trabajar, podemos encontrar carreteras más suaves en Île-de-France duplicando el número de pasajeros en los coches, ¡es posible! Île-de-France Mobilités está ahora comprometida a revolucionar las prácticas de movilidad ofreciendo descuentos muy ventajosos para viajes diarios de coche compartido reservados con nuestros socios. " explica Valérie Pécresse durante una mesa redonda el 18 de septiembre de 2017.
Valérie Pécresse también pide al Estado que experimente muy rápidamente con sistemas innovadores de control de coche compartido en autopistas, para facilitar la implementación de esta medida.
Infografía: Île-de-France Mobilité fomenta el coche compartido. ¡Compartir coche es económico, amigable y más ecológico!
Desarrollo del coche compartido: compromisos asumidos por Île-de-France Mobilités hace más de un año
Tras una mesa redonda que reunió a todos los actores del coche compartido en junio de 2016, Île-de-France Mobilités se comprometió a:
Apoyar a las empresas de coche compartido de "corta distancia", facilitar el acceso a la oferta integrando un modo de búsqueda "coche compartido", complementario al transporte público, en su planificador de rutas Vianavigo, y crear espacios reservados para el coche compartido en las instalaciones de Park and Ride. Hoy, Île-de-France Mobilités presenta las acciones concretas que hacen posible cumplir estos tres compromisos.
Hay muchas plazas de aparcamiento para los que comparten coche
Ya se han construido 5.000 nuevas plazas de aparcamiento Park and Ride desde 2016 cerca de las estaciones. Para 2021, se crearán un total de 10.000 nuevas plazas de aparcamiento etiquetadas. En estos nuevos aparcamientos, Île-de-France Mobilités reserva espacios dedicados al coche compartido. Sistemas como la doble validación simultánea de la tarjeta Navigo permitirán aplicar una tarifa reducida a los que comparten coche. Esto ya ocurre, por ejemplo, en las instalaciones de aparcamiento y viaje de las estaciones Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77), Lieusaint-Moissy (77) y Souppes-Château-Landon (77).
Infografía: Instalaciones de aparcamiento y transporte para facilitar el aparcamiento alrededor de las estaciones. 550 aparcamientos cerca de estaciones de tren en Île-de-France. 51 etiquetas de aparcamiento y recorrido. 17.000 asientos.
Elegir la oferta adecuada de coche compartido en Vianavigo
La elección de compartir coche depende de la legibilidad y cantidad de la oferta de ida y vuelta que se ofrezca. Para satisfacer las necesidades de los residentes de Île-de-France que desean tener un punto de entrada único y fiable para todas las ofertas, Île-de-France Mobilités facilita el acceso a la oferta de coche compartido integrando un modo de búsqueda "carpooling" en su planificador de rutas Vianavigo. Vianavigo reúne y compara ofertas de coche compartido urbano en colaboración con 8 actores principales. Los demás jugadores podrán ofrecer libremente su oferta en Vianavigo tan pronto como estén listos.