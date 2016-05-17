T Zen 3 investigación pública del 17 de mayo al 20 de junio de 2016

El proyecto de un vistazo

El T Zen 3 es un proyecto dedicado al transporte público que circula por la antigua RN3 de París (en conexión con la T3b) en la estación Gargan en Pavillons-sous-Bois (T4). El T Zen 3 atravesará 8 municipios: París 19, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan y Pavillons-sous-Bois.

Está previsto que esté puesta en marcha para 2020.

El T Zen 3 se almacenará en el sitio de mantenimiento y almacenamiento de la RATP, situado al norte de la localidad de Pavillons-sous-Bois.

El T Zen 3 reforzará la oferta de transporte existente en la región. El T Zen 3 estará en conexión con los tranvías T1, T3b y T4, la línea 5 del metro, el RER E, el futuro Tram-Express Nord y la futura línea 15 del metro automático. De este modo, contribuirá al desarrollo económico del territorio.