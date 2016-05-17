T Zen 3 investigación pública del 17 de mayo al 20 de junio de 2016
Envía tus observaciones
El expediente de la investigación estará disponible para consulta en los lugares de investigación y en la página web. Durante toda la vigencia de la investigación pública, podrá presentar sus observaciones en los registros disponibles en los lugares de investigación, en los días y horarios habituales de funcionamiento.
Las oficinas de la comisión de investigación
Ayuntamiento – 5-7 lugares Armand Carrel
- miércoles 18 de mayo de 8:30 a 11:30 a.m.
- Viernes 17 de junio de 13:30 a 16:30
Ayuntamiento – 84/88 av. du Général Leclerc
- Martes 17 de mayo de 8:30 a 11:30 a.m.
- miércoles 1 de junio de 8:30 a 11:30 a.m.
- Lunes 20 de junio de 14:30 a 17:30
Ayuntamiento – Place de la Laïcité
- Martes 17 de mayo de 13:30 a 16:30
- Lunes, 20 de junio de 8:30 a 11:30 a.m.
Departamento Administrativo – Edificio Chemin Vert
9-19 rue du Chemin Vert
- Martes 17 de mayo de 13:30 a 16:30
- Miércoles 1 de junio de 13:30 a 16:30
- Lunes, 20 de junio de 8:30 a 11:30 a.m.
Centro Administrativo – 1 rue Châlons
- Miércoles 18 de mayo de 9:00 a 12:00 p.m.
- Miércoles 1 de junio de 13:30 a 16:30
Ayuntamiento – Place du Maréchal Foch
- Viernes 17 de junio de 13:30 a 16:30
Bondy
Ayuntamiento – Esplanada Claude-Fuzier
- Martes 17 de mayo de 14:00 a 17:00
- miércoles 1 de junio de 9:30 a 12:30 p.m.
- Lunes, 20 de junio de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Hôtel de Ville – 3 plazas François Mitterrand
- Martes 17 de mayo de 8:30 a 11:30 a.m.
- Lunes 20 de junio de 14:30 a 17:30
Ayuntamiento – Place Charles de Gaulle
- Martes 17 de mayo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- miércoles 1 de junio de 9:00 a 12:00 p.m.
- Lunes, 20 de junio de 15:00 a 18:00.
Centro Administrativo – 16 Boulevard Félix Faure
- miércoles 18 de mayo de 8:30 a 11:30 a.m.
- Jueves 2 de junio de 8:30 a 11:30 a.m.
- Lunes 17 de junio de 13:30 a 16:30
El proyecto de un vistazo
El T Zen 3 es un proyecto dedicado al transporte público que circula por la antigua RN3 de París (en conexión con la T3b) en la estación Gargan en Pavillons-sous-Bois (T4). El T Zen 3 atravesará 8 municipios: París 19, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan y Pavillons-sous-Bois.
- Está previsto que esté puesta en marcha para 2020.
- El T Zen 3 se almacenará en el sitio de mantenimiento y almacenamiento de la RATP, situado al norte de la localidad de Pavillons-sous-Bois.
El T Zen 3 reforzará la oferta de transporte existente en la región. El T Zen 3 estará en conexión con los tranvías T1, T3b y T4, la línea 5 del metro, el RER E, el futuro Tram-Express Nord y la futura línea 15 del metro automático. De este modo, contribuirá al desarrollo económico del territorio.