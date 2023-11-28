Línea 15 sur: primer giro de la rueda para el nuevo metro de Île-de-France

Un tren de la futura línea 15 del metro - ©Valentin Vella
El metro de la futura línea 15 está entrando en una nueva etapa antes de su puesta en servicio: la primera vuelta de la rueda de un tren tuvo lugar el martes 28 de noviembre de 2023 en Champigny-sur-Marne, en el Val-de-Marne. Un evento que marca el inicio de las pruebas dinámicas, que comenzarán en el verano de 2024.

Esta es una oportunidad para mirar atrás a un proyecto innovador y transformador para la movilidad de los habitantes de los suburbios interiores y exteriores.

¿Qué son las pruebas dinámicas?

Durante las pruebas dinámicas, se pone a prueba el rendimiento de los metros de la futura línea 15 en condiciones de tráfico en líneas cerradas y se reserva para pruebas. Frenada, aceleración, seguridad, comodidad, todo se examinará con lupa.

Metro 15, una puesta en servicio gradual

La futura línea 15 del metro se divide en 3 secciones que se pondrán en servicio de forma gradual:

Línea 15: recorre los suburbios rápidamente sin pasar por París

Al formar una circunvalación de 75 km alrededor de París, conectada al resto de la red mediante numerosas conexiones en cuatro departamentos*, los diferentes tramos de la futura línea 15 reducirán radicalmente los tiempos de viaje diarios en los suburbios interiores y exteriores, evitando conexiones en París para viajar de suburbio en suburbio.

Línea 15 sur: acceso más fácil al empleo, la actividad y la cultura

Las numerosas conexiones y la velocidad del nuevo metro mejorarán el acceso:

  • Universidades (el campus Descartes en Noisy - Champs o la Universidad UPEC en Créteil),
  • Empleo con acceso privilegiado a los parques empresariales del territorio,
  • En grandes espacios culturales (el Seine Musicale en Boulogne-Billancourt o la Maison de l'art et de la culture (MAC) en Créteil)
  • Y a centros sanitarios (como el Instituto Gustave Roussy en Villejuif).

*Seine-et-Marne (77), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) y Val-de-Marne (94).

Ruta de la futura línea 15 sur.
Ruta de la futura línea 15 sur.

El metro 15 sur en cifras

  • 33 km en total
  • 16 estaciones
  • 11 minutos entre el Pont de Sèvres y Arcueil-Cachan (comparado con los 48 minutos actuales)
  • 18 líneas de conexión (metros 4, 7, 8, 9 y 13, RER A, B, C, D y E, tranvías T2, T6, T7 y T9, Transiliens N y P, Trans-Val-de-Marne (Tvm) y T Zen 5)
  • Una velocidad media de 65 km/h
  • Una línea y metro 100% accesibles*
  • 22 municipios cruzados
  • El 95% de las estaciones están conectadas a la red Île-de-France Mobilités (Transilien, RER, metro, tranvía, autobús)

*La línea es totalmente accesible, la accesibilidad de las conexiones depende de la infraestructura de las líneas existentes, más información sobre îledefrance-mobilites.fr