Línea 15 sur: primer giro de la rueda para el nuevo metro de Île-de-France
El metro de la futura línea 15 está entrando en una nueva etapa antes de su puesta en servicio: la primera vuelta de la rueda de un tren tuvo lugar el martes 28 de noviembre de 2023 en Champigny-sur-Marne, en el Val-de-Marne. Un evento que marca el inicio de las pruebas dinámicas, que comenzarán en el verano de 2024.
Esta es una oportunidad para mirar atrás a un proyecto innovador y transformador para la movilidad de los habitantes de los suburbios interiores y exteriores.
¿Qué son las pruebas dinámicas?
Durante las pruebas dinámicas, se pone a prueba el rendimiento de los metros de la futura línea 15 en condiciones de tráfico en líneas cerradas y se reserva para pruebas. Frenada, aceleración, seguridad, comodidad, todo se examinará con lupa.
Metro 15, una puesta en servicio gradual
La futura línea 15 del metro se divide en 3 secciones que se pondrán en servicio de forma gradual:
- A finales de 2025 , para el tramo sur que conectará el Pont de Sèvres con Ruidoso Champ
- El horizonte 2030 para la sección oriental, que conectará Champigny Centre y Saint-Denis Pleyel, y la sección occidental, que conectará las estaciones de Pont de Sèvres y Saint-Denis Pleyel.
Línea 15: recorre los suburbios rápidamente sin pasar por París
Al formar una circunvalación de 75 km alrededor de París, conectada al resto de la red mediante numerosas conexiones en cuatro departamentos*, los diferentes tramos de la futura línea 15 reducirán radicalmente los tiempos de viaje diarios en los suburbios interiores y exteriores, evitando conexiones en París para viajar de suburbio en suburbio.
Línea 15 sur: acceso más fácil al empleo, la actividad y la cultura
Las numerosas conexiones y la velocidad del nuevo metro mejorarán el acceso:
- Universidades (el campus Descartes en Noisy - Champs o la Universidad UPEC en Créteil),
- Empleo con acceso privilegiado a los parques empresariales del territorio,
- En grandes espacios culturales (el Seine Musicale en Boulogne-Billancourt o la Maison de l'art et de la culture (MAC) en Créteil)
- Y a centros sanitarios (como el Instituto Gustave Roussy en Villejuif).
*Seine-et-Marne (77), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) y Val-de-Marne (94).
El metro 15 sur en cifras
- 33 km en total
- 16 estaciones
- 11 minutos entre el Pont de Sèvres y Arcueil-Cachan (comparado con los 48 minutos actuales)
- 18 líneas de conexión (metros 4, 7, 8, 9 y 13, RER A, B, C, D y E, tranvías T2, T6, T7 y T9, Transiliens N y P, Trans-Val-de-Marne (Tvm) y T Zen 5)
- Una velocidad media de 65 km/h
- Una línea y metro 100% accesibles*
- 22 municipios cruzados
- El 95% de las estaciones están conectadas a la red Île-de-France Mobilités (Transilien, RER, metro, tranvía, autobús)
*La línea es totalmente accesible, la accesibilidad de las conexiones depende de la infraestructura de las líneas existentes, más información sobre îledefrance-mobilites.fr