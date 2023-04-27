¿Cuáles son las etapas finales del tranvía T10 antes de que entre en servicio?

Tras una primera fase de trabajos realizados entre 2017 y 2022 que permitió la construcción de la línea, los diversos desarrollos urbanos y paisajísticos, así como el taller de mantenimiento y garaje situado en Châtenay-Malabry, en octubre de 2022 comenzó una serie de pruebas de tráfico y explotación.

Carrusel y prueba en blanco

Hasta el 7 de mayo, los llamados "Carusel" comienza en paralelo con la formación del personal. Estas pruebas, tanto diurnas como reales, son un ensayo a gran escala para comprobar el funcionamiento general de la infraestructura y los vehículos , gracias a la circulación de un mínimo de nueve trenes a velocidad comercial que pararán en cada estación.

Finalmente, desde el 10 de mayo hasta la puesta en servicio prevista para el verano de 2023, las marchas blancastambién garantizarán el correcto funcionamiento del equipo, las líneas y los últimos aspectos técnicos antes de la puesta en marcha comercial de la línea.