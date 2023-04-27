Tranvía T10: pruebas finales antes de su puesta en servicio
Inaugurado en 2017, los trabajos en la nueva línea de tranvía T10 entre Clamart y Antony están cerca de su finalización. El último tren llegó el 27 de abril de 2023 al centro de mantenimiento y garajes de Châtenay-Malabro. Al mismo tiempo, continúan las últimas pruebas, antes de la puesta en marcha comercial de la línea prevista para este verano.
El tranvía T10: una línea cómoda y rápida
Diseñada para facilitar los desplazamientos diarios de residentes y empleados, reforzar el atractivo de la región y fomentar la movilidad sostenible ofreciendo una alternativa al coche privado, la línea T10 conectará Clamart con Antony en solo 25 minutos.
Echa un vistazo a estas características:
- 13 paradas que conectan Antony con Clamart y numerosas conexiones con la red local (RER B, autobús, T6, Tvm),
- Se esperan 25.000 pasajeros al día,
- Tráfico 100% eléctrico previsto los 7 días de la semana, de 5:30 a.m. a 0:30 a.m.,
- Un tren cada 6 minutos en hora punta,
- Un itinerario 100% accesible para todas las discapacidades,
- Un vehículo moderno equipado (puertos USB, aire acondicionado, iluminación LED, pantallas multimedia, etc.)
- Una ruta verde (plantación de muchos árboles, desarrollo de espacios públicos con jardinería, andén verde para el tranvía, etc.)
- Dos plazas de aparcamiento seguro para bicicletas (en el extremo de la Croix de Berny y en el Hôpital Béclère) y plazas para bicicletas en cada estación.
¿Cuáles son las etapas finales del tranvía T10 antes de que entre en servicio?
Tras una primera fase de trabajos realizados entre 2017 y 2022 que permitió la construcción de la línea, los diversos desarrollos urbanos y paisajísticos, así como el taller de mantenimiento y garaje situado en Châtenay-Malabry, en octubre de 2022 comenzó una serie de pruebas de tráfico y explotación.
Carrusel y prueba en blanco
Hasta el 7 de mayo, los llamados "Carusel" comienza en paralelo con la formación del personal. Estas pruebas, tanto diurnas como reales, son un ensayo a gran escala para comprobar el funcionamiento general de la infraestructura y los vehículos , gracias a la circulación de un mínimo de nueve trenes a velocidad comercial que pararán en cada estación.
Finalmente, desde el 10 de mayo hasta la puesta en servicio prevista para el verano de 2023, las marchas blancastambién garantizarán el correcto funcionamiento del equipo, las líneas y los últimos aspectos técnicos antes de la puesta en marcha comercial de la línea.