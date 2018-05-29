"Europa – Simone Veil": la estación de metro renombrada en homenaje al primer presidente del Parlamento Europeo

RATP e Île-de-France Mobilités querían renombrar la emisora como Europe en homenaje a Simone Veil, una mujer que defendió los valores de los seres humanos, la paz y Europa a lo largo de su carrera.

Primera presidenta del Parlamento Europeo elegida por sufragio universal en 1979, Simone Veil se convirtió en la primera mujer en dirigir una institución europea. En el marco de sus funciones, trabajó arduamente por la reconciliación franco-alemana y la construcción de Europa , en la que estuvo firmemente comprometida.

La RATP también ha puesto en marcha un programa de vídeo dedicado a Simone Veil en la emisora "Europe – Simone Veil". Este vídeo permitirá a los viajeros descubrir o redescubrir un testimonio conmovedor de esta personalidad emblemática, centrado en su vínculo emocional, histórico y político con la construcción de Europa.

"Decidí asociar el nombre de Simone Veil con la estación de metro Europa, en acuerdo con su familia, porque era una figura destacada de la región de Île-de-France, francesa y europea, que nos marcó a todos con su valentía y compromiso. Al ser solo la séptima mujer en dar nombre a una estación de metro de París, continúa su lucha feminista. dijo Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités.

"Simone Veil es una mujer excepcional que defendió los valores europeos, y en particular el ideal de paz, alto y claro. La RATP está muy feliz y muy orgullosa de dar su nombre a la estación europea: ¿qué mejor símbolo que hacer que estos dos nombres sean inseparables para los pasajeros?", dijo Catherine Guillouard, presidenta y directora ejecutiva de la RATP.

El cambio de nombre de una emisora es una operación poco común en la red, especialmente para una personalidad que falleció recientemente. La estación Europe, bautizada en 1904, fue renovada en 2000 para celebrar el centenario del metro de París. Desde entonces, los andenes de la estación, equipados con 8 pantallas, permiten a los pasajeros descubrir creaciones en vídeo que destacan la diversidad de culturas, estilos de vida, paisajes y la creación contemporánea dentro de la Unión Europea.