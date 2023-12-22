Líneas J y L: descubre tu región en realidad aumentada

¿Y si visitaras tu región en realidad aumentada?

Para la temporada festiva, Île-de-France Mobilités y Transilien SNCF Voyageurs te ofrecen una experiencia única con #CPASLOINENTRAIN.

Descubre en realidad aumentada lugares imperdibles y eventos efímeros y culturales a distancia de tren, en la ruta de las líneas L y J.

Antes de, quizá, subirse a un tren para descubrirlos... en la vida real.

Quiero probarlo, ¿cómo funciona?

Nada podría ser más sencillo: ¡entra en la web de la experiencia!

Líneas J y L en realidad aumentada: ¿qué lugares y eventos hay que descubrir?

¿En el programa? Cuestionarios, anécdotas y mucha información práctica antes de descubrir los 20 lugares y eventos efímeros a tu disposición en la ruta de las líneas J y L:

  • La Casa Impresionista de Claude Monet en Argenteuil,
  • La Villa Savoye,
  • Las luces del Sena en el Parc de Saint Cloud,
  • El Principito en el Théâtre Le Petit Manoir d'Asnières,
  • y muchas otras sorpresas.....