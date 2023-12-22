Líneas J y L: descubre tu región en realidad aumentada
¿Y si visitaras tu región en realidad aumentada?
Para la temporada festiva, Île-de-France Mobilités y Transilien SNCF Voyageurs te ofrecen una experiencia única con #CPASLOINENTRAIN.
Descubre en realidad aumentada lugares imperdibles y eventos efímeros y culturales a distancia de tren, en la ruta de las líneas L y J.
Antes de, quizá, subirse a un tren para descubrirlos... en la vida real.
Líneas J y L en realidad aumentada: ¿qué lugares y eventos hay que descubrir?
¿En el programa? Cuestionarios, anécdotas y mucha información práctica antes de descubrir los 20 lugares y eventos efímeros a tu disposición en la ruta de las líneas J y L:
- La Casa Impresionista de Claude Monet en Argenteuil,
- La Villa Savoye,
- Las luces del Sena en el Parc de Saint Cloud,
- El Principito en el Théâtre Le Petit Manoir d'Asnières,
- y muchas otras sorpresas.....