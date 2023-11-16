Valida en la estación con tu Samsung Galaxy Watch
Una persona en plena forma en la estación con su Samsung Galaxy Watch
¡La desmaterialización de tus billetes de transporte continúa!
Tras un periodo de experimentación lanzado en noviembre de 2023 con pasajeros de Île-de-France, ya está aquí : la validación en la estación con un Samsung Galaxy Watch (modelos 4, 5 o 6) se ha generalizado ahora a todo el transporte en Île-de-France.
Validación con Samsung Galaxy Watch, un servicio para facilitar la vida a los residentes de Île-de-France
No hace falta buscar tu pase en el fondo de la bolsa ni hacer cola en el resort para recargar el pase y comprar tus entradas:
- Compra tus entradas en tu teléfono Android (desde Android 8),
- Tu Samsung Galaxy Watch sirve como tu pase, valida con un simple gesto de muñeca.
¿Cómo sé si mi reloj es compatible?
Para validar con un Samsung Galaxy Watch en transporte público en Île-de-France, debes tener :
- Un reloj Samsung Galaxy Watch de generación 4, 5 o 6 conectado.
- Un teléfono Android (versión 8 mínima) en el que hayas descargado la aplicación Île-de-France Mobilités.
¿Cómo valido el transporte con mi Samsung Galaxy Watch?
Si quieres saber cómo validar con tu Galaxy Watch en el transporte, te explicamos paso a paso:
- Antes de empezar, enciende el Bluetooth de tu teléfono y el reloj para conectarlos.
- Abre la app de Île-de-France Mobilités, ve a la sección de Compras y pulsa "En mi Samsung Galaxy Watch".
- Elige el billete que quieres comprar e introduce tu dirección de correo electrónico para recibir tu comprobante de compra.
- Elige tu método de pago y paga.
- Una vez realizado el pago, tu compra será validada y tu entrada estará disponible en tu Samsung Galaxy Watch,
- En el traslado, acerca tu reloj al validador y... Gastar.
¿Qué billetes de transporte puedo comprar en mi móvil con la app Île-de-France Mobilités?
- Libreto y billete sencillo t+,
- Billetes de Orlybus y Roissybus,
- Día de Navigo,
- Semana Navigo,
- Mes de Navigo,
- Navego Jeunes fin de semana.
Ten en cuenta que no todos los billetes de transporte están disponibles
No hay billetes para Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport y Origin-Destination .