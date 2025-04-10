"Banlieues chéries": retrato de una Île-de-France con muchos rostros
Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Créteil, Aubervilliers, Mantes-la-Jolie... Demasiado a menudo víctimas de sus clichés, los suburbios, parte integral de la identidad de Île-de-France, son ricos y múltiples territorios, en perpetua evolución.
Île-de-France Mobilités, socio de la exposición Banlieues Chéries propuesta por el Museo Nacional de Historia de la Inmigración, acompaña la evolución del territorio de Ile-de-France y los desplazamientos de todos sus habitantes, reinventando la movilidad colectiva, año tras año.
Banlieues Chéries : más de 200 obras para sumergirse en la historia de los suburbios de Île-de-France
¿En el programa de la exposición? Pinturas, fotografías, fragmentos de películas, música, archivos, instalaciones y testimonios ofrecen una nueva mirada a los suburbios, sus habitantes, la planificación urbana de las grandes urbanizaciones, su cultura y las luchas sociales que allí se han librado, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.
¿Lo sabías?
En el siglo XIX, el pintor impresionista francés Claude Monet pintó Aubervilliers, Asnières-sur-Seine (y su distrito de Mourinoux) y Argenteuil.
Transporte público y suburbios: una historia compartida
El desarrollo del transporte público ha transformado profundamente la dinámica de la población, especialmente en los suburbios.
Al facilitar los desplazamientos, la movilidad colectiva ha provocado un fuerte crecimiento poblacional en las afueras de las ciudades. El transporte público sigue siendo un tema central en las políticas de desarrollo regional: esencial para ofrecer a todos un fácil acceso al empleo, la cultura, las oportunidades y el ocio, al tiempo que se ofrece una alternativa ecológica al coche.
Toda la información práctica que necesitas para disfrutar de la exposición
¿Dónde?
Museo Nacional de la Historia de la Inmigración – Palais de la Porte Dorée: 293 avenue Daumesnil, 75012 París (Metro 8 o Tranvía T3 - estación Porte Dorée)
¿Cuándo?
Del 11 de abril al 17 de agosto de 2025
- Martes a viernes: 10:00 – 17:30
- Sábado y domingo: 10:00 – 19:00
- (Cerrado los lunes)
¿Tarifas?
Precio completo : 12 € | Precio reducido : 9 €
Ofrecido a menores de 26 años y todos los primeros domingos de cada mes.