"Banlieues chéries": retrato de una Île-de-France con muchos rostros

Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Créteil, Aubervilliers, Mantes-la-Jolie... Demasiado a menudo víctimas de sus clichés, los suburbios, parte integral de la identidad de Île-de-France, son ricos y múltiples territorios, en perpetua evolución.

Île-de-France Mobilités, socio de la exposición Banlieues Chéries propuesta por el Museo Nacional de Historia de la Inmigración, acompaña la evolución del territorio de Ile-de-France y los desplazamientos de todos sus habitantes, reinventando la movilidad colectiva, año tras año.