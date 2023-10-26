RER NG: descubre el futuro RER E en las estaciones Magenta y Haussmann Saint-Lazare
Exposición sobre la RER NG, en los pasillos de la estación Haussmann Saint Lazare - ©SNCF Voyageurs
Desde el 3 de octubre de 2023, los pasillos de la estación Haussmann Saint-Lazare (en el 9º distrito de París) y Magenta (en el 10º distrito de París) se han transformado en una exposición inmersiva para hacerte experimentar, en un adelanto, el futuro del RER E.
Nuevos trenes, nuevas estaciones, mientras recorres los pasillos, podrás descubrir:
- El RER NG, el tren de nueva generación que recibirá a sus primeros pasajeros en invierno de 2023 en la línea E y a finales de 2024 en la línea D,
- Las tres nuevas estaciones de la línea E (Neuilly Porte Maillot, La Défense - Grande Arche y Nanterre - La Folie) están en construcción en la extensión occidental entre las estaciones Haussmann Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie, que serán la futura terminal terminal.
La extensión del RER E en cifras
La llegada del RER NG y el avance de la ampliación del RER E hacia el oeste (proyecto Eole) marcan el deseo común de Île-de-France Mobilités y sus socios de mejorar el servicio hacia el oeste de la región de Île-de-France ofreciendo una alternativa cómoda y eficiente al RER A (cuyo tramo central está saturado en hora punta).
El proyecto en algunas figuras clave :
- 55 km de extensión hacia el oeste
- 620.000 pasajeros diarios
- 3 nuevas emisoras
- 9 estaciones modernizadas
- 40 minutos entre La Défense y Mantes-la-Jolie (para viajes semi-directos)
- 2 millones de empleos servidos