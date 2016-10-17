Ampliación del tranvía 4 hasta Clichy-sous-Bois y Montfermeil: han comenzado las obras
La nueva rama creada desde la estación Gargan contará con 11 nuevas estaciones que darán servicio a las ciudades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois y Montfermeil.
Esta línea permitirá que los 37.000 pasajeros diarios previstos al inicio del servicio tengan un acceso sencillo y rápido a toda la red de transporte público de la región de Île-de-France en pocos minutos. En conexión con las líneas B y E del RER, el tranvía 4 también se conectará en los próximos años con el T Zen 3 en Gargan y con las líneas 15 y 16 del metro en Bondy y Clichy-Montfermeil. Cuando el tranvía 4 entre en servicio, la red de autobuses se reorganizará.
Un enlace entre Bondy y Aulnay-sous-Bois
Para mejorar el entorno de vida de los habitantes de los municipios, se cruzaron. Más allá de las vías del tranvía, toda la calle está siendo rediseñada. Los caminos peatonales, la creación o mantenimiento de carriles bici, la disposición de las estaciones, la iluminación y la elección del mobiliario urbano han sido diseñados para ofrecer un ambiente agradable y pacífico a lo largo de todo el recorrido.
Desarrollo de un andén por donde circulará el tranvía
Desde julio de 2016, se han iniciado las obras del tranvía en la Voie Nouvelle, en Clichy-sous-Bois, a nivel del césped sur del ayuntamiento, así como en la rue Utrillo en Montfermeil. Este trabajo consiste en desarrollar el andén por el que circulará el tranvía, pero también todo el espacio público: carreteras, aceras, zonas verdes, carriles bici que se están construyendo al mismo tiempo.
Las diferentes etapas de desarrollo del tranvía 4
La creación de la nueva rama del Tranvía 4 forma parte de un territorio en rápida evolución, en el corazón de la estructuración de proyectos urbanos cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
La construcción del tranvía 4 se está llevando a cabo en varias fases: tras concesiones y trabajos preparatorios (iniciados en enero de 2015 y hasta mediados de 2017) y obras de infraestructura (iniciadas en julio de 2016 hasta finales de 2018), se realizarán mejoras en el espacio público y el equipamiento de la línea (2018-2019), antes de una fase de pruebas y pruebas (2019) para la puesta en servicio prevista para 2019.
El proyecto del Tranvía 4 se está llevando a cabo gracias a financiación del Estado, la región de Île-de-France y la SNCF. El material rodante y los costes operativos están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).
