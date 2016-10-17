Ampliación del tranvía 4 hasta Clichy-sous-Bois y Montfermeil: han comenzado las obras

La nueva rama creada desde la estación Gargan contará con 11 nuevas estaciones que darán servicio a las ciudades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois y Montfermeil.

Esta línea permitirá que los 37.000 pasajeros diarios previstos al inicio del servicio tengan un acceso sencillo y rápido a toda la red de transporte público de la región de Île-de-France en pocos minutos. En conexión con las líneas B y E del RER, el tranvía 4 también se conectará en los próximos años con el T Zen 3 en Gargan y con las líneas 15 y 16 del metro en Bondy y Clichy-Montfermeil. Cuando el tranvía 4 entre en servicio, la red de autobuses se reorganizará.