Ante la ola de calor, el STIF, la SNCF y la RATP están organizando la distribución masiva de agua embotellada a los pasajeros

Distribución masiva

En estas condiciones, es importante beber abundantes líquidos regularmente para reducir el riesgo de deshidratación. Por eso, por segundo año consecutivo, el STIF organiza una distribución masiva de agua embotellada en la red de transporte de Île-de-France junto con SNCF Transilien y RATP. Esto ocurrirá en las 5 principales estaciones parisinas (Saint-Lazare, Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l'Est y Montparnasse), zonas con mayor tráfico, pero también en muchas estaciones de la red.



Más de 120.000 botellas serán distribuidas por los agentes STIF y RATP y SNCF Transilien.