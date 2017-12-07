El pase Amatista y su tarifa reducida benefician ahora a todos los estudiantes de último curso de Val-de-Marne

Para Valérie Pécresse: "Queremos reparar una injusticia. Niños, alumnos, aprendices y estudiantes se benefician de una tarifa reducida. A los empleados se les reembolsa la mitad de su pase Navigo por parte de su empleador... Actualmente, solo los jubilados sujetos a impuestos pagan el pase Navigo completo. Con este nuevo paquete Amatista ofrecido por Île-de-France Mobilités y el departamento de Val-de-Marne, incluso los mayores sujetos a impuestos se beneficiarán de una tarjeta anual de todas las zonas por 420 €. Île-de-France Mobilités puede ofrecer este programa a otros departamentos. »

Para Christian Favier: "El Consejo Departamental y Île-de-France Mobilités han hecho posible juntos ampliar los beneficios de la tarjeta Amatista a jubilados sujetos a impuestos, asegurando al mismo tiempo una reducción del 50% en el coste que soporta el usuario. Este es un compromiso firme de la mayoría departamental a favor de la justicia social, la libertad de movimiento y el poder adquisitivo de los pensionistas. Esta ampliación representa un esfuerzo financiero de más de 1,5 millones de euros para nuestra comunidad y debería beneficiar a 9.000 personas a partir de 2018. Se sumarán a los 48.000 pensionistas no gravables de Val-de-Marne que tienen la tarjeta Amatista a 25 euros al año. Este nuevo derecho ofrecido a los pensionistas sujetos a impuestos demuestra la capacidad de los Departamentos para responder de forma concreta a las necesidades de los habitantes. »