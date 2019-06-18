¡Navigo imagine R 2019/2020: suscripción online!
Infografía: Paquete Imagine R 2019 / 2020
¿Cómo suscribirse?
- Ve a tu espacio personal de Navigo
- Rellena el formulario y déjanos guiarte
- Una foto reciente del titular (en caso de la primera suscripción)
- Solo para estudiantes, un certificado de matrícula o matrícula 2019-2020
- Para los becarios, la notificación de la concesión de becas para el año 2019-2020
- Para los aprendices, el justificante de formación debe especificar el tipo de formación seguida (inicial o continua) y el tipo de contrato de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje)! No estar en un contrato de profesionalización.
- Un medio de pago
Más información sobre el paquete Imagine R:
imagine R es un paquete anual de "todas las zonas" válido en toda la región de Île-de-France.